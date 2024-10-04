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星巴克祈願系列馬克杯新品登場　神仙們都好可愛

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▲星巴克推出全新祈願系列馬克杯。（圖／品牌提供）

▲星巴克推出全新祈願系列馬克杯。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克推出全新祈願系列馬克杯，將台灣本土廟宇文化與風俗民情融入設計，本次推出的3款新作品分別是「祈願自在馬克杯」（觀世音菩薩）、「祈願智慧馬克杯」（文昌帝君）及「祈願勇氣馬克杯」（鍾馗），以祈求自在、智慧和勇氣為主題，延續品牌結合文化特色的創意。

▲星巴克推出全新祈願系列馬克杯。（圖／品牌提供）

其設計靈感源自於台灣民間信仰中的代表性神明，每款都蘊含了深厚的文化背景與象徵意義。「祈願自在馬克杯」以觀世音菩薩的慈悲形象為靈感，象徵慈愛與安穩，無論生活中遇到什麼困難，都能在這款馬克杯中找到心靈的平靜，杯款提供兩種容量，除了標準的12OZ尺寸，還有精巧的3OZ版本，適合喜愛收藏不同尺寸杯款的消費者。

▲星巴克推出全新祈願系列馬克杯。（圖／品牌提供）▲星巴克推出全新祈願系列馬克杯。（圖／品牌提供）

「祈願智慧馬克杯」則聚焦於學業與事業順利的象徵文昌帝君，作為主宰考試與功名的神明，設計靈感來自於文昌帝君手持文筆的形象，祈求在考試、事業上能夠取得好成績，為學生及考生帶來鼓舞。

而「祈願勇氣馬克杯」則以鍾馗的威武形象作為核心設計，傳遞驅邪避災、帶來勇氣與力量的信仰。鍾馗以凜然的姿態、斬妖除魔的象徵深植民間，這款馬克杯期盼使用者在面對挑戰時，能擁有無懼的勇氣與力量。

▲星巴克推出全新祈願系列馬克杯。（圖／品牌提供）

▲星巴克推出全新祈願系列馬克杯。（圖／品牌提供）

除了新款馬克杯外，該系列還有以討喜的財神爺、媽祖等為主題的3OZ陶瓷浮雕杯款，以及6款已經上市的12OZ馬克杯，包括媽祖、月老、三太子、財神爺、土地公、關聖帝君等，無論送禮或自用都很適合。

▲星巴克推出全新祈願系列馬克杯。（圖／品牌提供）

IKEA為慶祝台灣30周年，推出一系列全新美食，將台灣在地風味帶入瑞典餐廳。從10／1起至11／30期間，全台IKEA瑞典餐廳推出多款以「台灣味」為主題的料理，為消費者帶來台式用餐體驗。

▲IKEA推出新台味菜色。（圖／品牌提供）▲IKEA推出新台味菜色。（圖／品牌提供）

▲IKEA推出新台味菜色，五味醬淡菜售價149元，戰斧豬排佐三杯醬售價399元。（圖／品牌提供）

台味全新菜單先以辦桌冷盤常見的「五味醬淡菜」開場，使用紐西蘭天然淡菜，搭配酸甜鹹辣香兼具的五味醬，清爽又不失層次感；「戰斧豬排佐三杯醬」將台灣三杯醬與戰斧豬排結合，豬排富含油脂香氣，搭配醬油、米酒和芝麻油調配的三杯醬，滋味濃郁而不膩口；「花雕紙包雞」也列入菜單，使用鮮嫩雞腿排及花雕酒調味，雞肉多汁軟嫩，帶有濃厚的酒香與米香，是暖心暖胃的秋冬選擇。

▲IKEA推出新台味菜色。（圖／品牌提供）▲IKEA推出新台味菜色。（圖／品牌提供）

▲IKEA花雕紙包雞，售價220元；紅燒鯊鯊排炒飯售價199元。（圖／品牌提供）

另外還有蔬食「紅燒鯊鯊排炒飯」，以植物肉製成的鯊鯊排，搭配紅燒醬及蔬菜炒飯，營養均衡且風味十足。過去曾受歡迎的「鹽酥雞」也回歸美食小站，這道台灣經典夜市美食以酥脆外皮和九層塔的香氣，重現地道台灣風味。

關鍵字：

星巴克, 馬克杯, 台灣廟宇文化, 台灣味, IKEA, 祈願系列

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