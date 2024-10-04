膳魔師快閃西門紅樓推限定款　用貼紙打造個人風格

▲膳魔師在西門紅樓開快閃店，推出特別款。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

膳魔師THERMOS為慶祝品牌120週年，於10月起在台北西門紅樓推出限時快閃店，推出一系列紅樓限定商品和快閃店專屬優惠，且這次的活動不僅結合保溫杯產品，還重於環保理念的實踐，讓消費者在購物的同時，也能感受到永續發展的元素。

膳魔師10月起至明年1月在西門紅樓打造快閃店，並推出限定款商品，以台北西門紅樓為設計靈感，瓶身採用雷雕與單色絲印技術，呈現紅樓的經典外觀，將歷史與現代設計相融合，除紅樓限定款外，還有與台灣黑熊保育協會合作的「黑熊系列」保溫瓶，以及台灣四大保育類動物為主題的系列產品，購買任一商品，還可獲得專屬台灣景點限定貼紙，讓消費者在收藏之餘打造自己專屬的保溫杯款。

業者表示，本次與台灣藝術團隊「嘉義鐵孩子」合作，打造一個由回收不銹鋼製成的太空人形象保溫瓶回收箱，成為現場的亮點之一，消費者只需攜帶舊保溫瓶到快閃店回收，即可獲得購買指定款保溫瓶現折100元優惠。

活動期間還舉辦了一系列限量手作課程，讓消費者能親手將回收物品製作成實用的生活用品，進一步落實環保理念。這些活動從「紙袋再生筆記本」到「舊衣網袋製作保溫瓶手提袋」，讓參與者學習如何將日常廢棄物轉化為創意且實用的物件，體驗環保創作的樂趣。

▲星巴克推出全新祈願系列馬克杯。（圖／品牌提供）

星巴克也在近期推出全新祈願系列馬克杯，將台灣本土廟宇文化與風俗民情融入設計，本次推出的3款新作品「祈願自在馬克杯」（觀世音菩薩）、「祈願智慧馬克杯」（文昌帝君）及「祈願勇氣馬克杯」（鍾馗），以祈求自在、智慧和勇氣為主題，延續品牌結合文化特色的創意。

其設計靈感源自於台灣民間信仰中的代表性神明，每款都蘊含了深厚的文化背景與象徵意義。「祈願自在馬克杯」以觀世音菩薩的慈悲形象為靈感，象徵慈愛與安穩，無論生活中遇到什麼困難，都能在這款馬克杯中找到心靈的平靜，杯款提供兩種容量，除了標準的12OZ尺寸，還有精巧的3OZ版本，適合喜愛收藏不同尺寸杯款的消費者。

「祈願智慧馬克杯」則聚焦於學業與事業順利的象徵文昌帝君，作為主宰考試與功名的神明，設計靈感來自於文昌帝君手持文筆的形象，祈求在考試、事業上能夠取得好成績，為學生及考生帶來鼓舞。

而「祈願勇氣馬克杯」則以鍾馗的威武形象作為核心設計，傳遞驅邪避災、帶來勇氣與力量的信仰。鍾馗以凜然的姿態、斬妖除魔的象徵深植民間，這款馬克杯期盼使用者在面對挑戰時，能擁有無懼的勇氣與力量。

除了新款馬克杯外，該系列還有以討喜的財神爺、媽祖等為主題的3OZ陶瓷浮雕杯款，以及6款已經上市的12OZ馬克杯，包括媽祖、月老、三太子、財神爺、土地公、關聖帝君等，無論送禮或自用都很適合。