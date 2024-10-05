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LIFE經典／AI家電重新定義日常生活　自動幫你關燈、省電費

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▲AI家電。（圖／品牌提供）

▲LG在今年IFA展展出多款AI家電概念，在9月首爾的國際座談會上，也表示AI為「情感智慧」，不僅能夠處理數據，更能創造出懂得關懷、同理心強且貼心的使用者體驗。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

AI家電的發展正逐漸改變我們的日常生活，讓家庭設備進化到全新的層次，與過去的智慧家電相比，AI家電不僅能夠執行預設指令，更能夠理解、學習並預測使用者的需求，提供高度個人化的服務。這一波AI家電的浪潮，正在轉變我們的家居日常，並改變我們與設備的互動方式。

從傳統的單一功能家電，到複雜多功能的家電產品，已經開始大熱的AI也成為家電趨勢，在面對複雜功能時，使用者需要學習，所以有了「智慧家電」的出現，傳統智慧家電的功能主要集中在自動化與遠程操控，透過手機應用程式或語音助理控制家電，如預先設定洗衣機運行或遠程打開空調等功能，提供「操作上」的便利性。

▲AI家電。（圖／品牌提供）

而AI家電則進一步具備「學習」與「適應」的能力，不再只是單純的工具，還能根據使用者的日常習慣、偏好及行為模式，自動調整運行參數，甚至預測需求，讓家電更貼近生活需求。所以比起傳統的智慧家電，AI具有更多的「感受」、「情感」元素。

▲AI家電。（圖／品牌提供）

LG在2024德國IFA展中旗下最新的核心控制系統ThinQ ON，強調能夠理解自然語言，透過對話式語音指令來操作家電。還能隨著使用時間的增加，學習家庭成員的生活習慣，進一步自動調整設備的運行模式。例如當洗衣機完成一個特殊洗衣行程後，乾衣機會自動匹配相應的設定，無需手動干預，簡化家務流程。這樣的「智慧行程配對」功能，顯示出AI家電如何主動減少用戶的操作負擔。

▲AI家電。（圖／品牌提供）

此外在針對老年人的「Second Youth Home」區域，AI控制中樞能透過語音辨識技術，與家電的無縫整合，協助管理日常家務，提供當下簡報，甚至幫助預定交通工具，為老年使用者減輕生活壓力。 AI家電可自動根據孩子的需求調整家中設備設定，如在就寢時間啟動睡眠模式，調暗燈光並增加星光效果，幫助孩子入眠。不僅如此，AI還能將孩子的塗鴉轉化為故事，促進學習與創意發展。

▲AI家電。（圖／品牌提供）

這些功能展示AI家電的「同理心」特質，能夠深度理解使用者的需求，提供更加貼心的照顧。 甚至連寵物也是AI家電考量的一部分，LG的空氣品質感測器與掃地機器人協同合作，在感知空氣中的毛髮或塵土後，自動啟動清潔，展現AI家電如何融入多元家庭需求。

▲AI家電。（圖／品牌提供）

其他方面則包括提供解決方案，LG的AI Home能根據使用者的飲食習慣推薦個性化的食譜，並通過連線家電進行烹飪，簡化烹飪過程之外，還能根據健康數據提供營養分析，讓健康管理融入日常飲食中。除了使用上的便利性，也可通過AI技術優化家庭能源使用，根據電價波動與使用者的生活習慣，自動調整家電的運行時間與模式。

▲AI家電。（圖／品牌提供）

另一韓廠三星在IFA，則宣布以「AI for All」的概念，將AI灌入旗下產品，升級版Bixby語音操控Bespoke AI家電，實現簡易的用戶體驗，該語音系統可理解單一句子下達的多重指令，回溯先前的對話，作出更具個人化的回應，並能解答與產品相關問題。

▲AI家電。（圖／品牌提供）
 
且針對特定的洗衣機與冰箱機型，開發自動開門設計，只需輕輕觸碰便能開啟機門。Bespoke AI家電還能透過Optimal Scheduling和Optimal Charging節省電費。該些功能可延後洗程與充電的啟動時間，避開尖峰用電時段，搭配智慧費率時，可為用戶節省電費開支。

隨著AI技術的持續進化，家電將不僅僅是執行單一功能的設備，而是能夠主動學習、理解並適應家庭成員需求的智能夥伴。這種技術不僅將改變我們的生活方式，也有潛力創造全新的生活標準，讓未來的家居環境更加舒適便利。

關鍵字：

AI家電, 智慧家居, 家庭生活, 家電科技, 人工智能

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