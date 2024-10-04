fb ig video ETtoday search mobile

《媽媽朋友的兒子》最美前女友「徐智慧」看不出40了！凍齡保養秘訣公開

>

文／美人圈

熱播韓劇《媽媽朋友的兒子》主角裴石榴（庭沼玟飾）與崔承效（丁海寅飾）這對歡喜冤家日前感情線迎來新變化，就在大家紛紛認為承效終於要面對自己的心意時，前女友張泰希（徐智慧飾）竟登場了，還大方表示對他的好感。而這位被譽為是「最美前女友」的徐智慧劇迷肯定不陌生，過去曾出演《愛的迫降》，這回不當反派，角色渾身散發漂亮姐姐的魅力，加上事業有成又自信大方，實在太圈粉。

▲徐智慧 。（圖／翻攝自IG）

▲《媽媽朋友的兒子》熱播中。（圖／tvN）

▲徐智慧 。（圖／翻攝自IG）

▲徐智慧飾演丁海寅 的前女友。（圖／netflixkr）

徐智慧與丁海寅站在一起絲毫看不出她本人實際年紀已40歲，就連穿上學生制服都無違和，時間彷彿在她身上按下停止鍵，只能說「天然美女」的封號不是叫假的！仔細看徐智慧在社群上的照片，不僅素顏肌膚零瑕疵、連一點細紋都沒有，光滑透亮的水煮蛋肌更是連少女都會自嘆不如。這回就揭開徐智慧凍齡保養秘訣，通通點進來抄筆記呀！

▲徐智慧 。（圖／翻攝自IG）

▲徐智慧凍齡美貌始終如一！（圖／IG@jihye8024，下同）

徐智慧凍齡保養秘訣

養成規律睡眠

都說熬夜是皮膚老化的元凶，想要養出Q彈嫩肌，養成規律睡眠習慣就很重要！徐智慧透露即便平時沒有通告也都會養成早上約9點就起床的習慣，且儘量不熬夜，同時相當自律的她，每天一早必做的事就是站上體重機量體重，隨時檢視自身狀況，才能長年保持苗條纖瘦的好身材。

▲徐智慧 。（圖／翻攝自IG）

早上喝美式咖啡

多數韓國女星獨門的消水腫方式都是喝美式咖啡，就連徐智慧都不例外！美式咖啡作為一種低熱量、低糖分的飲品，不僅能夠提神醒腦，還有助於消水腫。同時咖啡因還可以促進新陳代謝，增加脂肪的燃燒率。但需要注意的是，雖然美式咖啡有助於消水腫，但過量攝入咖啡因可能會導致心悸或失眠等問題，因此適量飲用是關鍵。

▲徐智慧 。（圖／翻攝自IG）

做翻滾運動120-150次

徐智慧過去上節目《我獨自生活》時便大方公開自己獨門的早晨消腫方法，那就是做翻滾運動，每一組動作做40次，總共120-150次！雖然動作看上去很搞笑，但在來回翻滾的過程中會用到腹肌的核心力量，同時也能很好地運動到全身，幫助血液循環。翻滾運動步驟如下：

Step 1：首先的熱身運動是抓著大腿後側，像不倒翁一樣來回重複。

Step 2：緊接著把腿直接翻到後面，再次用腹部力量把腿拉回來。

Step 3：將手往前伸做出像子彈的姿勢，完全靠腹部力量，把整個人往後翻，雙腳盡可能要頂到地板。

Step 4：最後一個步驟就是抓著腳踝往後翻，這動作可以很好刺激到脊椎！

運動後做半身浴，搭配按摩儀按摩頭部

大量運動流汗後，徐智慧會透過做半身浴刺激皮膚排汗，幫助排出體內毒素。此外，半身浴的熱度能促進淋巴循環，有助於排除體內多餘的水分，從而減少水腫現象。徐智慧還會搭配能加熱的按摩儀按摩頭部和僵硬部位，對消浮腫也有顯著效果！

▲徐智慧 。（圖／翻攝自IG）

遵從「低鈉飲食法」

徐智慧本身也是屬於易水腫體質，因此在飲食方面她也會特別注重少吃重鹹和辛辣的食物。同時休息日她會儘可能自己煮，少吃外面高油高鹹的外食，且烹飪的食材也都是新鮮食材像是豆腐、香菇等，遵從「低鈉飲食法」，用最少的調味料烹調出健康又美味的低鹽料理，如此可以預防或減輕水腫，減少心臟、腎臟或肝臟的負擔。

▲徐智慧 。（圖／翻攝自IG）

延伸閱讀

日本無印良品10款「低卡零食」！全部都不過200卡路里，減脂放心吃，這幾款當地人搶翻

范冰冰42歲美出新高度！長年不復胖「減重秘訣＋七天瘦身食譜」公開！

年過40+狀態更好！秦嵐私房瘦身秘訣曝光，「這一類運動」堅決不做告別臉垮！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 媽媽朋友的兒子, 徐智慧, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

趙露思、金智媛改眉型差超多！韓系寡淡眉畫法　延伸眉尾五官更精緻

趙露思、金智媛改眉型差超多！韓系寡淡眉畫法　延伸眉尾五官更精緻

職場討厭鬼都有的3大共同點！「只會推卸責任」網友狂點頭

職場討厭鬼都有的3大共同點！「只會推卸責任」網友狂點頭

3星座男對老婆最摳門！Top 1婚後全變了　愛錢如命精打細算過頭

3星座男對老婆最摳門！Top 1婚後全變了　愛錢如命精打細算過頭

最愛黏著老婆的三大星座男！TOP 1看似浪蕩灑脫　遇到真愛變乖乖牌 沛納海致敬美國海豹部隊　4粗獷軍錶帥翻 星巴克祈願系列馬克杯新品登場　神仙們都好可愛 越老越多人追的三大星座！TOP 1隨歷練更沉澱　氣質大方誰能不愛 高雄連續四天颱風假　新光三越、夢時代10／4延後開店 小資族必學「333存錢法」快速存一桶金！穩穩控制無形的花費 以下4隻狐狸最喜歡哪一隻？測試你的野心有多大

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面