《媽媽朋友的兒子》最美前女友「徐智慧」看不出40了！凍齡保養秘訣公開

文／美人圈

熱播韓劇《媽媽朋友的兒子》主角裴石榴（庭沼玟飾）與崔承效（丁海寅飾）這對歡喜冤家日前感情線迎來新變化，就在大家紛紛認為承效終於要面對自己的心意時，前女友張泰希（徐智慧飾）竟登場了，還大方表示對他的好感。而這位被譽為是「最美前女友」的徐智慧劇迷肯定不陌生，過去曾出演《愛的迫降》，這回不當反派，角色渾身散發漂亮姐姐的魅力，加上事業有成又自信大方，實在太圈粉。

▲《媽媽朋友的兒子》熱播中。（圖／tvN）

▲徐智慧飾演丁海寅 的前女友。（圖／netflixkr）

徐智慧與丁海寅站在一起絲毫看不出她本人實際年紀已40歲，就連穿上學生制服都無違和，時間彷彿在她身上按下停止鍵，只能說「天然美女」的封號不是叫假的！仔細看徐智慧在社群上的照片，不僅素顏肌膚零瑕疵、連一點細紋都沒有，光滑透亮的水煮蛋肌更是連少女都會自嘆不如。這回就揭開徐智慧凍齡保養秘訣，通通點進來抄筆記呀！

▲徐智慧凍齡美貌始終如一！（圖／IG@jihye8024，下同）

徐智慧凍齡保養秘訣

養成規律睡眠

都說熬夜是皮膚老化的元凶，想要養出Q彈嫩肌，養成規律睡眠習慣就很重要！徐智慧透露即便平時沒有通告也都會養成早上約9點就起床的習慣，且儘量不熬夜，同時相當自律的她，每天一早必做的事就是站上體重機量體重，隨時檢視自身狀況，才能長年保持苗條纖瘦的好身材。

早上喝美式咖啡

多數韓國女星獨門的消水腫方式都是喝美式咖啡，就連徐智慧都不例外！美式咖啡作為一種低熱量、低糖分的飲品，不僅能夠提神醒腦，還有助於消水腫。同時咖啡因還可以促進新陳代謝，增加脂肪的燃燒率。但需要注意的是，雖然美式咖啡有助於消水腫，但過量攝入咖啡因可能會導致心悸或失眠等問題，因此適量飲用是關鍵。

做翻滾運動120-150次

徐智慧過去上節目《我獨自生活》時便大方公開自己獨門的早晨消腫方法，那就是做翻滾運動，每一組動作做40次，總共120-150次！雖然動作看上去很搞笑，但在來回翻滾的過程中會用到腹肌的核心力量，同時也能很好地運動到全身，幫助血液循環。翻滾運動步驟如下：

Step 1：首先的熱身運動是抓著大腿後側，像不倒翁一樣來回重複。

Step 2：緊接著把腿直接翻到後面，再次用腹部力量把腿拉回來。

Step 3：將手往前伸做出像子彈的姿勢，完全靠腹部力量，把整個人往後翻，雙腳盡可能要頂到地板。

Step 4：最後一個步驟就是抓著腳踝往後翻，這動作可以很好刺激到脊椎！

運動後做半身浴，搭配按摩儀按摩頭部

大量運動流汗後，徐智慧會透過做半身浴刺激皮膚排汗，幫助排出體內毒素。此外，半身浴的熱度能促進淋巴循環，有助於排除體內多餘的水分，從而減少水腫現象。徐智慧還會搭配能加熱的按摩儀按摩頭部和僵硬部位，對消浮腫也有顯著效果！

遵從「低鈉飲食法」

徐智慧本身也是屬於易水腫體質，因此在飲食方面她也會特別注重少吃重鹹和辛辣的食物。同時休息日她會儘可能自己煮，少吃外面高油高鹹的外食，且烹飪的食材也都是新鮮食材像是豆腐、香菇等，遵從「低鈉飲食法」，用最少的調味料烹調出健康又美味的低鹽料理，如此可以預防或減輕水腫，減少心臟、腎臟或肝臟的負擔。

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