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營養師傳授「21分飽減重法」　加碼拒吃「3食物」讓你保證瘦

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▲▼營養師傳授「21分飽減重法」　 。（圖／Unsplash）

▲減重時最好少碰PIZZA。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

已經積極減重，但是還是徒勞無功？營養師高敏敏分享最新「21分飽減肥法」，教你只要掌握飲食量，想要瘦身其實很簡單。她也提出減重「三不吃食物」，教你養出易瘦體質。

減重真的好難，聽聽營養師高敏敏教你怎麼做？原來只要會算數，就可以大約掌握的輕鬆減重法，依據這個規則持之以恆，就能夠健康瘦，當然也就不怕復胖了！

營養師提出「21分飽」減重法，也就是說把三餐控制在七分飽，也就是有點飽足感但卻不餓的狀態，當然你也可以依據自己的生活型態來自由分配，像是早餐五分飽、中餐六分飽、晚餐十分飽，只要三餐加總為21分即可。

▲▼營養師傳授「21分飽減重法」　 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

這個方式看似簡單，但是對於大食量或是一般食量者較有難度，營養師舉例，大食量者一天加上下午茶和消夜可以吃到五餐，每餐若都是吃到十分飽，那麼輕鬆就上看50分；一般食量除了三餐以外，加上下午茶或來個點心，少說也是30分，因此學習七分飽，適當的減量是很重要的。

除了控制食量以外，當然吃進肚中的食物也要好好挑選，想要瘦身必須避開以下三種食物。

#不吃油炸

因為炸物外層會裹滿厚厚的粉，再經過油炸，熱量會比原本高出2-5倍，尤其高油、高鈉的炸物，容易使血管堵塞 造成心血管危害，對於腎臟也是滿滿的負擔哦！

▲▼營養師傳授「21分飽減重法」　 。（圖／Unsplash）

▲（圖／Unsplash）

#不碰甜食

甜食會使血糖飆高，易轉化成脂肪，也會導致血管收縮，進一步增加血管壓力。

#不吃加工食品

加工食品像是冰淇淋、醬瓜、火腿、香腸等，大多是高糖、高鈉、高飽和脂肪，吃進肚中不僅容易造成身體負擔，對健康更是一點益處都沒有。
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關鍵字：

減肥, 營養師, 21分飽, 減重法, 健康

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