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雅詩蘭黛將南韓快閃店搬來台灣　MFK重返漢神巨蛋邀你一起聞香

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▲▼美妝快閃店。（圖／品牌提供）

▲超大鏡面讓你感受粉持久底妝魅力。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

假日不知道去哪裡？不妨去美妝快閃店走走吧！雅詩蘭黛將南韓快閃店搬來台灣，不但讓你畫出美美底妝，同時喝著咖啡享受美好午後，而MFK也重返高雄漢神巨蛋開設期間快閃店，廣大的香民朋友可以直接試香，把喜歡的香氛通通帶回家。

雅詩蘭黛月前於南韓首爾打造話題咖啡廳，全球品牌大使IU、當今最火紅SEVENTEEN等眾星雲集，活動期間更是粉絲人潮不斷，興奮朝聖打卡、拍出偶像同款美照，橫掃社群版面。

▲▼美妝快閃店。（圖／品牌提供）

▲打卡就能玩韓系拍貼，超可愛咖啡相框與精美道具，留下最值得紀念人生四格。

為了讓台灣消費者也感受同樣氣氛，雅詩蘭黛也將快閃店搬來台灣，甜美俏麗的IU首先在大門口分享她的「粉持久故事」，邀請大家一同探索，柔嫩奶茶色結合大地色系的造景，任何角落隨手一拍化身溫柔知性的韓系小姐姐。

▲▼美妝快閃店。（圖／品牌提供）

▲「愛心留言牆」可以寫下送給粉持久的熱情告白。

快閃店中更貼心打造超搶眼打卡熱點「粉持久氣墊鞦韆」、「愛心留言牆」寫下送給粉持久的熱情告白、「蔦屋書店」精選正念思考選書等，躺在懶骨頭上喝著咖啡、享受美好午後，趕快揪閨蜜一起來玩。

▲▼美妝快閃店。（圖／品牌提供）

▲高雄漢神巨蛋購物廣場期間限定店示意圖。

Maison Francis Kurkdjian（MFK）今年適逢品牌創立15周年，繼9月推出全新香氛新作APOM外，為歡慶新品上市，宣布重返高雄漢神巨蛋購物廣場，設立期間限定快閃店。

法國天才調香師Francis Kurkdjian，藉由精湛的調香技藝及卓越的創造力打造出同名頂級香氛品牌Maison Francis Kurkdjian，擅長將珍稀香料與視覺藝術揉入香水創作中，完美演繹法國香氛的精緻傳統。

▲▼美妝快閃店。（圖／品牌提供）

▲即日起至2024/10/11，凡單筆消費滿9,000元（需含APOM淡香精70ml乙瓶加任一商品）即贈永恆之水淡香水10ml乙瓶（首度登場），數量有限，送完為止。

此次的期間限定快閃店整體色系以法式優雅的米白綴以復古奢華黃銅，整體設計概念彷若正式店裝之輕奢版，不僅大量使用了來自法國原裝進口的仿黃石材質打造精奢牆面及試香檯，更1：1將店裝的經典K logo再現，打造視覺、嗅覺共享的絕佳體驗。

關鍵字：

美妝, 快閃店, 雅詩蘭黛, MFK, 韓系

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