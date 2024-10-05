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營養師教你「均衡飲食」：一份是多少？一張圖幫你解惑

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▲▼營養師教你「均衡飲食」吃出健康 。（圖／Unsplash）

▲六大類食物必須均衡攝取。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

我們常聽飲食要營養均衡，但是怎麼吃才是均衡飲食呢？營養師們常說的「1份」到底是多少？來看看營養師高敏敏用一張圖幫你解惑。

#衛福部 國民健康署的每日飲食指南

1.全穀雜糧類1.5-4碗

2.豆魚肉蛋類3-8份

3.乳製品1.5-2杯

4.蔬菜類3-5份

5.水果類 2-4份

6.堅果種子類 油脂3～7茶匙/堅果種子1份

▲▼營養師教你「均衡飲食」吃出健康 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

所謂的1份到底是多少呢？讓營養師高敏敏來為你解惑，一起來檢視一下你每天都有吃足夠嗎？

#全穀雜糧類

一份=約1/4碗，而一份的份量有碳水化合物15g/熱量70kcal。

#豆魚肉蛋類

一份=約3根手指大小厚度，而一份的份量能提供蛋白質7g，熱量從低、中、高分別如下：低脂55kcal、中脂75kcal、高脂120kcal。

#鮮奶

一份=一杯(240ml)，每一份鮮奶提供蛋白質8g，熱量依照不同脂肪含量如下：脫脂80kcal、低脂120kcal、
全脂150kcal，高敏敏補充即便是全脂鮮奶也很健康，主要還是飲食當中的脂肪要控制。

#蔬菜類

一份=約半碗或1碟，而一份的份量有碳水化合物5g，熱量25kcal，蔬菜攝取量可以多多益善。

#水果類

一份=約1個拳頭大小，而一份的份量有碳水化合物15g/熱量60kcal。

#油脂與堅果種子類

油脂=約1茶匙、堅果=約大拇指第1指節，而一份的份量有油脂5g，熱量44kcal，高敏敏提醒堅果很容易一顆接一顆，請務必注意飲食量，另外酪梨雖然是水果，但因為富含油脂，所以也被歸類在油脂類喔！

營養師也分享，現代大多數人的餐盤都隱藏著「三高一低」的危機，分別為高鈉、高油、高糖、低纖，以上會讓我們長期處在營養不均衡、慢性病的威脅中，除了以上須注意，每日的水分至少應攝取1500cc-2000cc，搭配運動加上良好作息，才能離健康越來越近。

關鍵字：

飲食均衡, 營養師, 1份, 圖解

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