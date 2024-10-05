fb ig video ETtoday search mobile

范冰冰：我不喜歡打安全牌　人生之所以有趣是因為可以嘗試

>

▲▼范冰冰：我不喜歡打安全牌　人生「多嘗試」才有趣。（圖／翻攝自小紅書/范冰冰）

▲范冰冰在小紅書上與網友互動。（圖／翻攝自小紅書/范冰冰，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

大陸女星范冰冰日前在《小紅書》發表了一篇生日Q&A，獲得眾多網友與粉絲的迴響，包括她如何保養肌膚，她提到自己喜歡「變化」，像是造型就不喜歡打安全牌，因為人生之所以有趣就是因為可以多嘗試。

#熬夜後如何維持好肌膚？

她笑回：「熬夜確實不好，大家千萬不要學我，但是之所以會喜歡熬夜，就是認為人生太短暫，想要每分每秒能過得盡興，就我來說，熬夜後我還是會睡夠八小時，平時盡量維持好心情，好好護膚、好好敷面膜，就會越來越美。」

▲▼范冰冰：我不喜歡打安全牌　人生「多嘗試」才有趣。（圖／翻攝自小紅書/范冰冰）

#如何消除水腫呢？

她說：「因為熬夜晚睡，隔天早上通常都會水腫，但若是有工作的話，早上起床後會先去健身房跑一小時，接著會喝一杯咖啡幫助排水，最近愛用FAN BEAUTY的蝦青素面膜，對於消水腫和提亮暗沉都滿有幫助的。」

#如何像你一樣白到發光？

她謙虛回應：「膚色這件事情是天生的，我認為不同膚色有不同美感，其實女生對於美白，心裡千萬不要太焦慮，想要膚色均勻淨白，首先必須做到防曬，然後才是挑選適合自己的美白產品，密集使用一段時間，能感受肌膚被提亮。」

▲▼范冰冰：我不喜歡打安全牌　人生「多嘗試」才有趣。（圖／翻攝自小紅書/范冰冰）

#你是個勇於嘗試妝感型的人嗎？

她說：「我不喜歡打安全牌，人生之所以開心就是因為可以嘗試，妝感造型我喜歡求新求變，不想要踩在舒適區中，我的團隊都鼓勵我要做自己，不要一成不變，變化才是人生裡面最該嘗試的東西。」

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

口乾卻不渴、大便黏膩！「6個徵兆」看出你體內濕氣重

口乾卻不渴、大便黏膩！「6個徵兆」看出你體內濕氣重

趙露思、金智媛改眉型差超多！韓系寡淡眉畫法　延伸眉尾五官更精緻

趙露思、金智媛改眉型差超多！韓系寡淡眉畫法　延伸眉尾五官更精緻

熬夜不睡超傷！盤點頭髮越來越少的「6個原因」

熬夜不睡超傷！盤點頭髮越來越少的「6個原因」

營養師傳授「21分飽減重法」　加碼拒吃「3食物」讓你保證瘦 小CK聯名暗黑系品牌BLVCK！純黑美學結合玫瑰元素　黑色控心動到不行 痣面相解析！臉上的痣在5個位置別點掉　淚痣超美、鼻尖能優化五官 郭雪芙入圍金鐘視后「擔心紅毯戰袍顯胖」　合體劉以豪曬MK小折包 星巴克祈願系列馬克杯新品登場　神仙們都好可愛 3星座男對老婆最摳門！Top 1婚後全變了　愛錢如命精打細算過頭 無印良品「空氣沙發」台灣準備開賣　懶人「膝上桌」用過會上癮

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面