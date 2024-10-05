范冰冰：我不喜歡打安全牌　人生之所以有趣是因為可以嘗試

▲范冰冰在小紅書上與網友互動。（圖／翻攝自小紅書/范冰冰，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

大陸女星范冰冰日前在《小紅書》發表了一篇生日Q&A，獲得眾多網友與粉絲的迴響，包括她如何保養肌膚，她提到自己喜歡「變化」，像是造型就不喜歡打安全牌，因為人生之所以有趣就是因為可以多嘗試。

#熬夜後如何維持好肌膚？

她笑回：「熬夜確實不好，大家千萬不要學我，但是之所以會喜歡熬夜，就是認為人生太短暫，想要每分每秒能過得盡興，就我來說，熬夜後我還是會睡夠八小時，平時盡量維持好心情，好好護膚、好好敷面膜，就會越來越美。」

#如何消除水腫呢？

她說：「因為熬夜晚睡，隔天早上通常都會水腫，但若是有工作的話，早上起床後會先去健身房跑一小時，接著會喝一杯咖啡幫助排水，最近愛用FAN BEAUTY的蝦青素面膜，對於消水腫和提亮暗沉都滿有幫助的。」

#如何像你一樣白到發光？

她謙虛回應：「膚色這件事情是天生的，我認為不同膚色有不同美感，其實女生對於美白，心裡千萬不要太焦慮，想要膚色均勻淨白，首先必須做到防曬，然後才是挑選適合自己的美白產品，密集使用一段時間，能感受肌膚被提亮。」

#你是個勇於嘗試妝感型的人嗎？

她說：「我不喜歡打安全牌，人生之所以開心就是因為可以嘗試，妝感造型我喜歡求新求變，不想要踩在舒適區中，我的團隊都鼓勵我要做自己，不要一成不變，變化才是人生裡面最該嘗試的東西。」