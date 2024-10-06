fb ig video ETtoday search mobile

雪花秀「潤燥養膚禮盒」竟有牙刷、nomel「自我探索組合」還有托特包

>

▲▼美妝質感聯名。（圖／品牌提供）

▲美妝組合豐富，女生用的通通有。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

美妝早已進入生活之中，所謂的美妝保養已不僅只是外在美麗，而是全方位的呵護，雪花秀推出每日保養禮盒，讓保養結合生活質感，而nomel則是聯名x Lauren Tsai 推出自我探索組合，從托特包到日記本一應俱全，設計巧思讓人耳目一新。

▲▼美妝質感聯名。（圖／品牌提供）

雪花秀觀察到韓國女生晶瑩剔透的肌膚，除了良好的護膚習慣及充足的睡眠外，還離不開充足的水分攝取，以促進代謝並維持健康；而潤燥養膚精華正如早晨的第一杯水，喚醒肌膚，啟動全天的運作。

▲▼美妝質感聯名。（圖／品牌提供）

▲雪花秀 潤燥養膚每日保養禮盒，2,880元。

10月推出的潤燥養膚精華每日保養禮盒，內含：潤燥養膚精華、WOKY輕芯鈦瓷易潔層保溫杯、SALTRAIN-低氟淨護灰鹽牙膏牙刷旅行組，使每位使用者從早晨到夜晚，讓護膚的每一個步驟都昇華為肌膚美學與生活質感結合的日常儀式。

▲▼美妝質感聯名。（圖／品牌提供）

而nomel在成立5周年之際，首度與 Netflix 雙層公寓演員兼藝術家 Lauren Tsai 跨界聯名，此次聯名的為生命中充滿高低起伏的美好旅程，雖然生活充滿變化與不確定性，但也因此更加豐富賦予意義。

▲▼美妝質感聯名。（圖／品牌提供）

▲▼美妝質感聯名。（圖／品牌提供）

▲nomel x Lauren Tsai 聯名自我探索組合，4,980元。

從日常外出方便實用的托特包、每日紀錄生活與心情的五分鐘日記本，到精選 nomel 明星護膚產品的聯名特別版外盒包裝，及抽屜式禮盒設計等，精緻的巧思與細節隨處可見，組合中的每一個物件，都能帶給你滿滿的驚喜。

關鍵字：

美妝, 保養, 禮盒, 聯名, 生活

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

江蕙披牡丹斗篷戰袍華麗回歸！好友林莉曝「設計細節」最愛高級黑

江蕙披牡丹斗篷戰袍華麗回歸！好友林莉曝「設計細節」最愛高級黑

無印良品「空氣沙發」台灣準備開賣　懶人「膝上桌」用過會上癮

無印良品「空氣沙發」台灣準備開賣　懶人「膝上桌」用過會上癮

小CK聯名暗黑系品牌BLVCK！純黑美學結合玫瑰元素　黑色控心動到不行

小CK聯名暗黑系品牌BLVCK！純黑美學結合玫瑰元素　黑色控心動到不行

3星座男對老婆最摳門！Top 1婚後全變了　愛錢如命精打細算過頭 星巴克祈願系列馬克杯新品登場　神仙們都好可愛 《無聲蛙鳴》高旻示曾是肉肉女！靠身材管理＋消水腫秘訣長年不復胖 沛納海致敬美國海豹部隊　4粗獷軍錶帥翻 趙露思、金智媛改眉型差超多！韓系寡淡眉畫法　延伸眉尾五官更精緻 以下4隻狐狸最喜歡哪一隻？測試你的野心有多大 郭雪芙入圍金鐘視后「擔心紅毯戰袍顯胖」　合體劉以豪曬MK小折包

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面