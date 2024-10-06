雪花秀「潤燥養膚禮盒」竟有牙刷、nomel「自我探索組合」還有托特包

▲美妝組合豐富，女生用的通通有。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

美妝早已進入生活之中，所謂的美妝保養已不僅只是外在美麗，而是全方位的呵護，雪花秀推出每日保養禮盒，讓保養結合生活質感，而nomel則是聯名x Lauren Tsai 推出自我探索組合，從托特包到日記本一應俱全，設計巧思讓人耳目一新。

雪花秀觀察到韓國女生晶瑩剔透的肌膚，除了良好的護膚習慣及充足的睡眠外，還離不開充足的水分攝取，以促進代謝並維持健康；而潤燥養膚精華正如早晨的第一杯水，喚醒肌膚，啟動全天的運作。

▲雪花秀 潤燥養膚每日保養禮盒，2,880元。

10月推出的潤燥養膚精華每日保養禮盒，內含：潤燥養膚精華、WOKY輕芯鈦瓷易潔層保溫杯、SALTRAIN-低氟淨護灰鹽牙膏牙刷旅行組，使每位使用者從早晨到夜晚，讓護膚的每一個步驟都昇華為肌膚美學與生活質感結合的日常儀式。

而nomel在成立5周年之際，首度與 Netflix 雙層公寓演員兼藝術家 Lauren Tsai 跨界聯名，此次聯名的為生命中充滿高低起伏的美好旅程，雖然生活充滿變化與不確定性，但也因此更加豐富賦予意義。

▲nomel x Lauren Tsai 聯名自我探索組合，4,980元。

從日常外出方便實用的托特包、每日紀錄生活與心情的五分鐘日記本，到精選 nomel 明星護膚產品的聯名特別版外盒包裝，及抽屜式禮盒設計等，精緻的巧思與細節隨處可見，組合中的每一個物件，都能帶給你滿滿的驚喜。