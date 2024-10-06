吳詩儀、陳念琴造型大突破華麗走秀美翻！台北時裝周跨界秀亮點曝光

記者鮑璿安／台北報導

2024台北時裝周即將登場，正適逢建城140年，今年以「Dress Code：Taipei 盛裝臺北」為主題，即將於10月20日帶來跨界時尚大秀，將老城區大稻埕的風情延續到信義區。日前更邀請奧運拳擊選手吳詩儀、陳念琴搶先走上伸展台揭開序幕，兩人以前衛打扮詮釋台灣設計的亮點。

▲吳詩儀（右）、陳念琴這次分別演繹了Just in XX以及BOB Jian服飾 。（圖／品牌提供）

吳詩儀、陳念琴這次分別演繹了Just in XX以及BOB Jian服飾，繽紛色調的套裝，在正式感之中注入一絲活力，有別於賽場上的打扮，兩人都對台灣設計愛不釋手，「平常最常穿的服飾就是運動服，但可以藉由這次參與台北時裝周，發現自己適合更多不一樣的服飾」。而台北時裝周今年邀請金曲歌后孫盛希參與主題影片，她在記者會現場選擇演出曲目《Adddicted》，因為歌曲MV是在西門町拍攝的，展現滿滿的在地活力。





▲台北時裝周今年邀請金曲歌后孫盛希參與主題影片 。（圖／品牌提供）

台北時裝周跨界時尚大秀今年將於10月20日隆重登場，每年都會透過徵選的方式，讓更多新銳設計師參與，這次由台灣設計師─ALLENKO3（柯瑋倫）、BOBJian（簡國彥）、ClaudiaWang（王子欣）、葭CHIA（陳佳睿）、JUST IN XX （周裕穎）、PCES（暢芷荺、李玉琪、Bruno Chung）帶來新一季度的精彩作品。藝人陣容也不容小覷，包含張榕容、田中千繪、邵雨薇、蔡詩芸等人一同出席看秀。

這次也號召大眾於10月12日及10月13日加入時尚伸展台，邀請到柯震東擔任活動大使，這兩天將會由《大嘻哈時代2》冠軍阿跨面、Y2K饒舌女伶E1and、超人氣選秀男團原子少年2等人，強強聯手炒熱信義商圈舞台。





▲即日起至10月10日止，Michael Kors鬆弛「折」學快閃店於台北101一樓松智路入口盛大登場，凡於店上消費或加入品牌官方LINE帳號會員即可獲贈MK限定調飲 。（圖／品牌提供）

同時，Michael Kors於台北101帶來鬆弛「折」學快閃店，打造吸睛吧台，與「浮生避難所」跨界合作，為快閃店獨家調製的三款限量調飲，台灣在地蜜香紅茶、東方美人茶以及綠茶為基底，凡於Michael Kors店上消費或加入品牌官方LINE帳號會員即可獲贈MK限定調飲。而Jordi包款作為品牌的秋季新作，以可變換的輪廓為亮點，能讓包身變換為梯型或長方形，可輕鬆折起收納，而側面的幾何圖紋車縫線呼應折紙藝術。同時備有多種色選，並推出三種尺寸，可愛的小型、中型提包，大型托特包款則適合上班或旅行使用。