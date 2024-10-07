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《京城怪物2》10金句：京城要迎來新的春天了，而我的冬天卻不肯離去

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記者鮑璿安／綜合報導

由朴敘俊、韓韶禧主演的《京城怪物2》在日前上線，這次的時空以2024年的首爾為背景，外貌神似張貸主的「浩載」意外與「采玉」再次重逢，兩人攜手對抗因人類貪婪而生的怪物，懸而未決的謎團即將揭曉。當中的金句台詞也引發熱議，一起來看看。

▲▼《京城怪物》真的有第2季！　韓韶禧還活著「穿越到現代」劇照曝光。（圖／Netflix提供）

▲《京城怪物》第二季。（圖／Netflix提供）

1. 我跟他們鬥，不是為了贏，而是為了讓他們不要忘記，他們對我們做過什麼事，讓他們明白，這世上還有人記得他們的所作所為，我要讓他們覺得抱歉。如果他們沒有一絲悔意，我要他們至少有一點負罪感，如果連負罪感都沒有，我要讓他們覺得我礙事煩人，因為我而感到不便，只有這樣，他們才不會淡忘。

2. 在那個年代，人們都身不由己、時代所迫，為了生存，他們有可能做出了身不由己的選擇，畢竟都是人，可是當知道自己犯下了錯誤時，能糾正自己的錯誤，也是人該做的事情，如果連這種努力都沒有，那麼這個世界會變得更加醜陋吧。

3. 信任不信任哪有什麼多少之分，信任就是信任。

▲▼《京城怪物》真的有第2季！　韓韶禧還活著「穿越到現代」劇照曝光。（圖／Netflix提供）

4. 京城，就要迎來新的春天了吧，而我的冬天卻遲遲不肯離去，我獨自囚禁在這個完美的地牢裡，被全世界遺忘。

5. 駕馭不了的力量可不是真正的力量，那只不過是毫無秩序的慣性和暴力而已。

6. 你啊，你就相信自己眼前的一切，看著這些想著這些，享受這些就行，現在你眼前有這碗炸醬麵，那你就開開心心吃這碗炸醬麵就可以了。

7. 不要逃跑，直面所發生的一切，然後正面突破，這樣贏的概率才會最大。

8. 大多數人，都是既不屬於這裡也不屬於那裡，人們看似在不斷探尋人生的答案，事實上人們只不過是在排解內心的不安，所以人身上就不存在良善的意圖這種概念，人自始至終唯獨為自己著想，為自己做出自私的選擇。

9. 你不必為害怕而感到抱歉，有人害怕死，有人卻害怕活著，人內心的恐懼感是各不一樣的。

10. 我呢，與其當受你保護的女人，我更想成為與你形影不離的女人。

關鍵字：

朴敘俊, 韓韶禧, 京城怪物2, 張貸主

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