《因為不想吃虧》申敏兒美出新高度！4款髮型範本　及肩層次剪修飾小臉

文／美人圈

申敏兒、金永大主演新劇《因為不想吃虧》話題超高，兩人化學反應超甜、相當有火花！尤其是申敏兒在劇中各種職場穿搭、髮型更是美出新高度，這次帶來申敏兒過去引起流行的髮型，除了《因為不想吃虧》這款及肩層次髮，過去在《海岸村恰恰恰》的捲髮造型完全是女神，快一起看看吧！

《因為不想吃虧》話題高！金永大化學反應超甜

「愛情喜劇女王」申敏兒與金永大搭檔，主演新劇《因為不想吃虧》，開播至今話題超高，不僅劇情笑料不斷，配角群也各有精彩戲份，主演申敏兒及金永大化學反應超甜，不少評價都說《因為不想吃虧》出乎意料好看，是近期必追的愛情喜劇之一！

▲申敏兒、金永大主演新劇《因為不想吃虧》話題超高。（圖／tvN，下同）

申敏兒在《因為不想吃虧》飾演的孫海英，是個厭倦在家人面前、公司、戀愛中總是吃虧的上班族，因為得知自己不能升遷的原因竟然是因為「未婚」，為了不想再吃虧，只能與金永大飾演的超商兼職生進行一場假婚禮，是個比較強勢直接、甚至有點勢利的角色，也因為這樣劇中多款職場穿搭、髮型都非常有造型感。

申敏兒髮型範本

《因為不想吃虧》孫海英

申敏兒飾演的孫海英，在劇中的髮型以「及肩的層次剪」為主，髮尾剪的層次較高，給人時髦又幹練的形象，同時搭配瀏海，弱化強勢的氛圍、很好的增加柔和感，另外瀏海兩側的線條剛好或在眉尾，可以在視覺上很好的收窄臉寬、修飾顴骨，營造小臉感！

這種長度的及肩層次平時其實也不用特別整理，自然地亂翹或是吹整出帶些弧度的線條都會很好看，是一款給人俐落中性氛圍的髮型。

《海岸村恰恰恰》尹惠珍

申敏兒先前在韓劇《海岸村恰恰恰》飾演到海邊村莊的牙醫師「尹惠珍」，與金宣虎上演一段浪漫羅曼史，劇中髮型完全是女神捲髮！因為角色是一個都市女，這款捲髮造型相當時髦，髮尾微微帶層次、可以將捲度拉高，一頭長捲髮更是非常適合她的臉型，往旁邊順下的弧度可以很好的修飾稜角臉型，弱化顴骨線條，讓臉型更加圓潤逆齡，簡直就是女神！

申敏兒在《海岸村恰恰恰》的髮型中也非常重視瀏海，不管是綁髮或是散髮，都會留出瀏海的線條，往外翻出一個S型弧度、可以在視覺上修飾顴骨感，另外她還搭配耳側的碎髮，不僅減齡顯嫩、針對稜角臉型更有修飾效果。

《輔佐官–改變世界的人們》姜善英

《輔佐官–改變世界的人們》中申敏兒飾演國會議員「姜善英」，跳脫以往形象，以一頭C字捲短髮呈現出精明幹練的氣場，非常大氣！

▲《輔佐官》中申敏兒飾演國會議員。（圖／JTBC）

這款搭配俐落的側邊長瀏海分線，不僅可以在視覺上強化修飾臉部線條，也有種知性成熟感，也可以勾耳後，做出清爽幹練的風格。

▲C字捲短髮勾耳後做出清爽幹練的風格（圖／JTBC）



《明天和你》宋瑪琳

申敏兒在《明天和你》中飾演「宋瑪琳」，當時與李帝勳上演一段穿越時空戀愛，更是被稱為「韓版《時空旅人之妻》」！劇中申敏兒這款髮型可以說是甜妹必備款，以較窄、髮片較薄的空氣瀏海搭配長捲髮、又甜又可愛，真的是被美到了！

特別是這種瀏海注意剪的髮量一定要少，透過兩側銜接的線條其實更能修飾顴骨線條、增加臉型柔和感，劇中申敏兒與李帝勳的婚紗照真的也是超美。

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