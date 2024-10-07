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「男友擁有4種特質」適合過一輩子！支持你、適時讓步超重要

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星座。（圖／ＩＧ）

▲能夠攜手一生的愛情要滿足以下4個特質   。（示意圖／IG@SBS）

記者鮑璿安／台北報導

要遇到能夠攜手走完一生的另一半，絕對不是容易的事情，總是在愛情中迷失跌倒，或許是因為根本不清楚雙方適不適合，就開始了一段錯誤的感情，這樣即便再愛也走不到最後。相反，若是想要愛得長久，對方必須要滿足以下4個特質。

1. 對未來有基本打算

交往到一定程度，勢必會考慮兩人未來的發展，但如果眼前的他對未來完全沒有打算，甚至他的未來藍圖中根本沒有你，那麼就可以知道這個人也許並不是對的人，因為若是想要攜手一生，不僅會好好規劃兩人的目標，也會陪伴彼此成長，才是不負一生。

2. 出現意見不合時會讓步

意見不合的時候最能體現一個人的真實個性，究竟是計較當下的輸贏，還是能夠讓步海闊天空，其實真的差很多。試著想一下，若是談戀愛的時候都非要吵個輸贏，一點虧都不能吃，這樣的另一半就算步入婚姻，也會讓人無法喘息，完全不適合進入人生下一個階段。

3. 支持你的愛好

想要在感情中依舊活出自我，對方的支持與鼓勵無疑是最重要的事情了，但能夠做到這點的人往往是少數，要懂得支持另一半的喜愛，設身處地為對方思考，而不是認為約束就是全部，其實約束久了，愛到只剩彼此，也並非好事。

4. 包容你的缺點

相愛本身就是伴隨著優缺點的，總是在時間久了之後，才能清楚對方的全貌，如果能夠毫不遮掩、在對方面前做真正的自己，這樣的感情才是健康的，而不是擔心對方因為看到了自己的缺點後就放手。

關鍵字：

愛情, 另一半, 特質, 幸福, 關係

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