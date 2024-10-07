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劉亦菲的LV訂製包硬塞兩支手機超擠　看NBA熱身賽天菜「艾菲」也在場

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▲劉亦菲LV。（圖／翻攝劉亦菲IG、微博）

▲劉亦菲（中）在阿布達比觀賞NBA季前熱身賽，帶著LV鱷魚皮Capucines包，塞進兩支手機袋蓋無法闔上。（圖／翻攝新浪微博）

記者林明瑋／綜合報導

NBA在阿布達比舉辦季前熱身賽，場上熱鬧，場邊也很耀眼，劉亦菲是阿布達比觀光代言人，理所當然現身，而且看球造型很有來頭，手上的LOUIS VUITTON Capucines包是鱷魚皮訂製款，身價不凡，她在包包裡塞了兩支手機，手上還拿著飲料，顯得相當自在隨興。包括《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）男星Lucien Laviscount、超級Youtuber MrBeast等人也都出現在阿布達比的球場，讓星光更閃亮。

▲劉亦菲LV。（圖／翻攝劉亦菲IG、微博）

▲英國男星Lucien Laviscount（左）與美國女星Lucy Hale現身阿布達比球場。（圖／翻攝visitabudhabi IG）

NBA在阿布達比的兩場熱身賽由波士頓塞爾提克對上丹佛金塊，球星、名人抵達、觀賽都是話題，也順勢帶動觀光。劉亦菲日前結束在巴黎時裝周的看秀行程，轉往阿布達比看球，穿著英國品牌House of CB的蓬袖小花上衣搭配剪裁特殊的Maison Margiela牛仔褲，與多名俄羅斯女星坐在一起觀戰。

▲劉亦菲LV。（圖／翻攝劉亦菲IG、微博）

▲劉亦菲穿著House of CB上衣搭配Maison Margiela牛仔褲。（圖／翻攝yifei_cc IG）

▲劉亦菲LV。（圖／翻攝劉亦菲IG、微博）

▲劉亦菲抱著包包、手上拿著飲料，隨身物不少。（圖／翻攝新浪微博）

▲劉亦菲LV。（圖／翻攝劉亦菲IG、微博）

▲劉亦菲穿的LV Run 55球鞋，42,800元。（圖／翻攝LV官網）

她的LV Capucines包是珍稀皮革訂製款，以喜馬拉雅鱷魚皮打造，從皮革鞣製開始每個步驟都講究，雖然屬於高單價包，劉亦菲也在提把綁上絲巾，但使用起來相當自在，她把包包抱在腿上，隨意地塞進兩支手機，但顯然放不下，袋蓋隨之翻起，一派輕鬆。搭配超過4萬元白色的LV Run 55球鞋，鞋舌上有LV標誌，增高的橡膠鞋底能拉長身形，讓比例更好。

在《艾蜜莉在巴黎》飾演艾菲（Alfie）的英國男星Lucien Laviscountu也現身，穿著黑色皮衣與美國女星Lucy Hale比鄰而坐，Youtube頻道擁超過3億訂閱的MrBeast最近新聞不少，他穿著藍色T恤看球，進場時不停揮手打招呼，澳門賭王何鴻燊之子何猷君則大聲為波士頓塞爾提克隊加油，最終波士頓塞爾提克隊以130比104擊敗丹佛金塊隊，為兩場熱身賽奪下兩勝。

▲劉亦菲LV。（圖／翻攝劉亦菲IG、微博）

▲MrBeast（左）、何猷君在阿布達比看NBA熱身賽。（圖／翻攝visitabudhabi IG）

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關鍵字：

劉亦菲, LV, NBA, 阿布達比, Lucien Laviscount

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