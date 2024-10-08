fb ig video ETtoday search mobile

新光三越公布周慶熱銷商品　秋冬換季、百貨箱購受歡迎

>

▲新光三越公布周慶百貨熱銷品。（圖／業者提供）

▲新光三越公布周慶百貨熱銷品，進入秋冬，換季商品包括家電、外套都熱賣。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

新光三越周年慶10／3開跑，針對今年周慶趨勢，也整理出相關熱銷產品，化妝品、家電、服飾和超市商品成為消費者選購重點，隨著東北季風來襲，換季保養品和保暖衣物的銷量也隨之上升。

▲新光三越公布周慶百貨熱銷品。（圖／業者提供）

▲SPORT.b男仕飛行外套，特價5,499元，原價9,580元（57折）。

服飾類商品中，以BROOKS BROTHERS、J.LINDEBERG等品牌最受歡迎。同時，因應即將到來的冷冽天氣，The North Face、Flying Eagle等品牌的防風防水機能型外套和風衣外套也成為熱門選擇，FLYING EAGLE原價8,980元的風衣外套，特價4,980元，打55折；SPORT.b男仕飛行外套原價9,580元， 特價5,499元，也有57折優惠。 

▲新光三越公布周慶百貨熱銷品。（圖／業者提供）

▲LG Object 19公升變頻除濕機MD191QCE0，售價24,900元。

家電類商品同樣受到青睞。LG、Panasonic、三星等日韓品牌的大型家電銷量增長超過一成。此外，象印、虎牌等美型多功能智能小家電也以超過百台的銷量，穩居小家電銷售冠亞軍寶座。隨著東北季風來襲，除濕機等季節性家電的銷量也開始攀升。

超市則由箱購商品持續熱賣，今年以橄欖油和醬油兩大品項最受歡迎，銷量破千箱，持續帶動超市整體業績雙位數成長。

▲新光三越公布周慶百貨熱銷品。（圖／業者提供）

彩妝國際大牌依舊是消費者的最愛。蘭蔻、雅詩蘭黛、SK-II等品牌的經典組合產品銷量破萬瓶，而香奈兒、迪奧等專業彩妝品牌的底妝和口紅也創下亮眼銷售佳績。值得一提的是，隨著秋季到來，換季保養品的需求也明顯增加。

▲新光三越公布周慶百貨熱銷品。（圖／業者提供）

▲LANCOME超未來肌因回饋組，特價3,942元，價值13,140元（3折）。

新光三越表示，為迎接即將到來的雙十國慶也推出多項優惠活動。化妝品方面推出明星商品買一送十的超值組合，如蘭蔻超未來肌因回饋組、資生堂國際櫃小紅超導電波組等最低3折起，加上全館累積消費滿5,000元送5,000點的活動，可趁機添購秋冬必備品。

關鍵字：

周年慶, 熱銷商品, 冷冽天氣, 換季保養, 優惠活動

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

劉亦菲的LV訂製包硬塞兩支手機超擠　看NBA熱身賽天菜「艾菲」也在場

劉亦菲的LV訂製包硬塞兩支手機超擠　看NBA熱身賽天菜「艾菲」也在場

第一個最想鋤哪個？「超準心測」秒測你的出軌指數

第一個最想鋤哪個？「超準心測」秒測你的出軌指數

「男友擁有4種特質」適合過一輩子！支持你、適時讓步超重要

「男友擁有4種特質」適合過一輩子！支持你、適時讓步超重要

48歲大S活出鬆弛美：很多很多的練習，才能讓愛情煉成幸福 3星座男對老婆最摳門！Top 1婚後全變了　愛錢如命精打細算過頭 《黑白大廚》帥主廚「三星」IG追蹤暴增　撞臉崔宇植、餐廳已一位難求 POP MART進駐南紡購物中心　推「PUCKY美食」系列呼應台南 誠品生活南西最大改裝40%大換血　10／9周慶開跑滿5千送700 天天敷面膜竟是錯！5個「無效護膚」習慣　半數的人都做過 早秋髮型5款推薦！張員瑛浪漫長髮超減齡、棒球帽包頭更有慵懶氛圍感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面