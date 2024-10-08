新光三越公布周慶熱銷商品　秋冬換季、百貨箱購受歡迎

▲新光三越公布周慶百貨熱銷品，進入秋冬，換季商品包括家電、外套都熱賣。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導



新光三越周年慶10／3開跑，針對今年周慶趨勢，也整理出相關熱銷產品，化妝品、家電、服飾和超市商品成為消費者選購重點，隨著東北季風來襲，換季保養品和保暖衣物的銷量也隨之上升。

▲SPORT.b男仕飛行外套，特價5,499元，原價9,580元（57折）。

服飾類商品中，以BROOKS BROTHERS、J.LINDEBERG等品牌最受歡迎。同時，因應即將到來的冷冽天氣，The North Face、Flying Eagle等品牌的防風防水機能型外套和風衣外套也成為熱門選擇，FLYING EAGLE原價8,980元的風衣外套，特價4,980元，打55折；SPORT.b男仕飛行外套原價9,580元， 特價5,499元，也有57折優惠。

▲LG Object 19公升變頻除濕機MD191QCE0，售價24,900元。



家電類商品同樣受到青睞。LG、Panasonic、三星等日韓品牌的大型家電銷量增長超過一成。此外，象印、虎牌等美型多功能智能小家電也以超過百台的銷量，穩居小家電銷售冠亞軍寶座。隨著東北季風來襲，除濕機等季節性家電的銷量也開始攀升。

超市則由箱購商品持續熱賣，今年以橄欖油和醬油兩大品項最受歡迎，銷量破千箱，持續帶動超市整體業績雙位數成長。

彩妝國際大牌依舊是消費者的最愛。蘭蔻、雅詩蘭黛、SK-II等品牌的經典組合產品銷量破萬瓶，而香奈兒、迪奧等專業彩妝品牌的底妝和口紅也創下亮眼銷售佳績。值得一提的是，隨著秋季到來，換季保養品的需求也明顯增加。

▲LANCOME超未來肌因回饋組，特價3,942元，價值13,140元（3折）。

新光三越表示，為迎接即將到來的雙十國慶也推出多項優惠活動。化妝品方面推出明星商品買一送十的超值組合，如蘭蔻超未來肌因回饋組、資生堂國際櫃小紅超導電波組等最低3折起，加上全館累積消費滿5,000元送5,000點的活動，可趁機添購秋冬必備品。