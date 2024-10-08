穿上日本質感牌DESCENTE新裝體驗有氧拳擊！lululemon療癒飲品登場

記者鮑璿安／台北報導

通過運動來找回身心健康是再好不過的選擇，來自日本運動品牌DESCENTE，將打造「Awaken Your Spirit」有氧拳擊體驗活動，也帶著全新Women Training系列亮相！而lululemon攜手CAFE!N硬咖啡帶來療癒飲品互動專車，將於10/19日起於北中南全台巡迴，並推出兩款專屬飲品，讓大家從內而外好好放鬆。





▲日本運動品牌DESCENTE，將打造「Awaken Your Spirit」有氧拳擊體驗活動 。（圖／品牌提供）





▲運動兩用袋 。（圖／品牌提供）

品牌本季帶來全新Women Training 系列，以提升身心健康與自信為目標，打造兼具功能性與美感的穿搭選擇，涵蓋運動Bratop、Legging、無袖和短袖上衣等單品。材質上保有透氣、吸濕性與快乾效果，褲裝的後腰有口袋可存放小東西，設計上結合品牌獨有的潮流感，擁有修身版型，皆可混搭融入日常。而品牌本次特別攜手Nonstop Fitness Club運動教室，結合有氧與近年流行的boxing beats，於10/19推出「Awaken Your Spirit」免費體驗課程，10/4於DESCENTE官方社群開放報名，體驗即獲折扣券，有機會抽中DESCENTE品牌運動兩用袋。

▲ 朴敘俊拿下lululemon品牌大使，一同推動「Together we grow」活動 。（圖／品牌提供）





▲lululemon跨界聯手CAFE!N硬咖啡打造療癒飲品，於高雄漢神巨蛋、新竹遠東巨城及台中勤美誠品綠園道登場，民眾能夠與巨大品牌裝置互動並獲得飲品（圖／品牌提供）

lululemon《2024全球幸福感報告》顯示Y、Z世代超過7成身心倦怠指數高，7成亞太地區受訪者認為身心健康是年度首要目標，藉由各種方式改善身心壓力，有70% 的Z世代透過將運動融入生活各角落。「全台療癒巡迴」於10月19日起啟動，這次跨界聯手CAFE!N硬咖啡打造療癒飲品，於高雄漢神巨蛋、新竹遠東巨城及台中勤美誠品綠園道登場，民眾能夠與巨大品牌裝置互動並獲得飲品。之後也將攜手2024台北白晝之夜於11月2日在大安森林公園推出「動物派對草地體驗」，現場帶來4堂不同性質的運動療癒課程，探索幸福時光。