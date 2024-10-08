【廣編】RM 65-01 McLaren W1靈感來自McLaren　自動上鍊雙秒追針計時碼錶限量500只

▲Richard Mille推出限量500只的RM 65-01 McLaren W1自動上鍊雙秒追針計時碼錶，此款搭配黑色錶帶。

圖、文／Richard Mille提供

Richard Mille推出限量發行500只的RM 65-01 McLaren W1自動上鍊雙秒追針計時碼錶，這款時計靈感來自McLaren品牌的全新W1超級跑車。W1超跑作為McLaren兩款經典超跑——McLaren F1和P1的繼承者，以突破性的性能打破紀錄，而RM 65-01同樣展現了Richard Mille在技術上無與倫比的成就。

這款計時腕錶是Richard Mille品牌中技術最複雜的自動上鍊計時傑作，採用品牌最具性能的RMAC4自動機芯，擁有5赫茲高振頻，可精準計時至1/10秒。錶殼由Carbon TPT®碳纖維打造，搭配五級鈦合金元素，並配有創新的「快速上鍊」按鈕，只需短時間內即可為機芯注入高達60小時的動力儲存。此外，腕錶的480個精密部件保證了其卓越的性能與耐用性。

RM 65-01的設計與McLaren W1跑車的美學相互呼應，流線型的錶圈、橙色細節及運動感的橡膠錶帶，均展現了與跑車設計的緊密連結。這款腕錶不僅是一項時計傑作，更是Richard Mille與McLaren攜手創造的巔峰之作，體現了兩大品牌不斷挑戰技術極限的精神。