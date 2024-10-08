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營養師傳授「彩虹飲食法」　避免肌膚飢餓型老化

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▲▼營養師傳授「彩虹飲食法」。（圖／翻攝自FB/Unsplash）

▲蔬果要多色均衡攝取。（圖／Unsplash）

與其補充瓶瓶罐罐的維他命，營養師高敏敏表示，攝取天然食物會更好，而且每天吃的食物包含各種顏色，也就是植化素，對身體健康更有益，建議大家一天都要吃五種以上的天然食物最好。

天然食物中有著各式顏色，植化素就是蔬果中各種不同的「天然化合物」，而且每種植化素都有不同的功效，沒有一種食物會包括所有植化素，最好的方式就是平均攝取，各色蔬果都要補充才是正確觀念。

▲▼營養師傳授「彩虹飲食法」。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#紅色

富含茄紅素、花青素，幫助曬後修復，提升肌膚膚觸，建議選擇蔓越莓、紅椒、大番茄、西瓜。

#橘色

富含類胡蘿蔔素，有效延緩老化、增強屏障健康，建議選擇胡蘿蔔、南瓜、木瓜、柿子。

#黃色

富含類黃酮素、葉黃素、玉米黃素，能幫助對抗發炎、老化，建議選擇黃椒、玉米、地瓜、鳳梨。

#綠色

富含葉綠素、維生素B群、類胡蘿蔔素，幫助排毒、使肌膚透亮，建議選擇酪梨、芭樂、奇異果、蔬菜類。

#紫色

富含花青素、酚酸類、白藜蘆醇，協助保護膠原蛋白不被分解、維持肌膚澎潤，建議選擇葡萄、紫米、藍莓、桑椹。

#白色

富含含硫化合物、多酚，有助於抗氧化、抗菌，幫助養顏美容，推薦選擇白蘿蔔、山藥、洋蔥、大蒜。

#黑色

富含多醣體、類黃酮素，幫助保濕、改善乾燥敏感肌，建議選擇：黑木耳、香菇、海藻、黑芝麻。

 

關鍵字：

營養, 食物, 植化素, 健康, 顏色

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