女生請注意！經血異常「3警訊」應就醫、舒緩經痛方法一次告訴你

▲經血太多或太少都屬於異常。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

女生應學習和月經和平共處，因應國際女孩節的來臨，愛康衛生棉教你如何辨別經血異常以及經痛要如何舒緩，女生想要知道的事情，在這邊一次告訴你。

▲（圖／品牌提供，以下同）

月經不僅是每個月的例行公事，女生要注意經血反映身體健康，若發現以下三種異常警訊，請勿拖延等待，應盡快就醫。

#經血量

一般每次月經量為50-80ml。如出現經血流量異常變多或變少、單片日用型衛生棉不到一小時就浸濕需更換，或是夜晚需要起床更換衛生棉，出現以上狀況，請盡快就醫。

#經血顏色

正常色為粉色、紅色，長時間接觸空氣會出現深紅或咖啡色，若出現「橘色」及「灰色」應盡快就醫。

#月經血塊

若現超過10塊硬幣，異常大的血塊需注意。

經痛常伴隨著月經而來，這裡也提供3種方法來舒緩不適，提醒大家經痛的成因因人而異，建議先諮詢醫師確認經痛原因，再尋求自身適合的舒緩方式。

1. 補充營養

多攝取富含維生素E、B、鎂、鋅及Omega-3脂肪酸的食物可以幫助舒緩發炎不適。如雞蛋、豆漿、香蕉、牛奶和鮭魚。

2. 瑜珈伸展

如嬰兒式、貓式，能放鬆腰部和腹部肌群，緩解經痛不適。

3. 中醫療法

可按壓「合谷穴」、「血海穴」及「三陰交穴」，促進血液循環、舒緩經痛。