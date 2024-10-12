UNIQLO聯名JW Anderson秋冬最新一季將開賣！8款推薦超前部署換季衣櫥

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

Uniqlo x JW Anderson即將於10月18日迎來最新一季2024秋冬聯名系列，將為你的秋冬衣櫥超前部署！

時序步入十月份，微涼的晚間已經能感受到秋意，差不多可以開始幫衣櫥換季了，而Uniqlo與長期合作的JW Anderson即將於10月18日推出最新一季2024秋冬系列，便囊括了諸多超前部署秋冬衣櫥的好選擇！

Uniqlo x JW Anderson 2024秋冬系列

上市日期：10月18日

Uniqlo x JW Anderson 2024秋冬以「大地與海洋」為主題，將傳統海岸漁民的元素融入現代英倫風格，打著質樸與舒適訴求，依然保留百搭時尚的宗旨，本季系列包含許多針織單品、保暖衫、復古英倫花紋設計的風衣外套，男裝系列中亦有不少女生也可以嘗試的時髦單品，Uniqlo x JW Anderson 2024秋冬系列有哪些推薦品項？以下一起來看看。

編織V領針織衫

秋冬季節最基礎必備的針織衫有非常多選擇，不過本季Uniqlo x JW Anderson系列的針織衫特別溫柔優雅，Ｖ領設計的針織衫採用英式傳統麻花設計，呈現精緻厚實的立體感，不張揚卻盡顯細節。

羅紋綁帶針織衫

此款針織衫以雙色紗線製出內斂精緻的織紋層次，領口的蝴蝶結則是一個可愛巧思，較少在素面的針織單品上看見，為基礎單品增加一個入手的理由！

男裝舒膚圓領針織衫

本季Uniqlo x JW Anderson男裝系列中一款漸層配色的針織毛衣，不僅厚實保暖，令人聯想到岸邊浪花的點點漸層特別漂亮，女生也可以嘗試。

法蘭絨襯衫

JW Anderson設計師Jonathan Anderson總是能在作品中找到些童趣，這款男裝法蘭絨襯衫雖然採用的是復古的英倫格紋，但透過不同大小的格紋與顏色深淺，拼接出色塊感，連背面細節也全都顧到了。

抽繩襯衫

女裝襯衫同樣細節滿滿，垂墜感的輪廓裡，於袖口做了些俏皮的抽褶效果，背面則是加入抽繩設計，能更凸顯女性優美的線條。

Padded風衣外套

女裝Padded風衣外套為流暢的A字剪裁，並能用腰帶打造腰線，結合翻領與袖口的復古格紋細節，打造兼具英倫風格及保暖的冬季外套。

牛角釦大衣

牛角釦大衣長度較風衣稍短一些，連帽設計增加造型感之外，也提升保暖功能，深藍色款式以肩部的拼接做出特色，棕色款式則是鋪滿的漸層格紋，充滿英式風格。

HEATTECH配件



每回JW Anderson聯名系列的配件單品，都會是粉絲們期待的焦點。本季配件系列融入Uniqlo的HEATTECH技術，推出針織帽款、圍巾與襪子，採用英倫格紋與緹花編織圖騰，撞色的織紋以及紋路都是可愛的細節。

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