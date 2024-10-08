安格斯12星座一周運勢10／7～10／13　牡羊要懂得讀空氣、雙子愛情開紅盤

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20



走入10月之後牡羊座迎來十分活躍的緣分，對單身羊兒來說，與感情有關的消息愈來愈多，太陽在你的姻緣宮中留下了明亮的印記，讓你的關注度提高，而生活的重心也從個人移到各種公眾事務上，唯一不利的就是人際間的紛紛擾擾也相對增加，人言可畏即使躺著也可能中槍，因此說話、開玩笑一定要懂得看場合、讀空氣才好。

金牛 4.21～5.20



星宮中的大行星都匯聚在金牛座與「人」有著極大關聯的宮位，特別是金星姻緣宮、太陽奴僕宮，意謂著此時的你不論身邊有沒有對象，都有機會從邊緣走入核心，影響力不可小覷，單身者人際互動熱絡，你能給人不錯的好感度，也十分受到桃花眷顧，不過能不能把握機會順勢脫單，仍要看你的態度了唷！

雙子 5.21～6.20



命運的輪盤兜兜轉轉，雙子總算在十月開出了與愛情有關的紅盤，這周日水合相於感情宮位之下，雙子們適合持續投資自己的人脈存摺，就算一時遇不到合適目標，透過人際關係的層層堆疊，緣分終究會來敲門，重要的是這段時間的佈局與準備。而值得一提的是，近期忙碌運勢將一波波的到來，得在混亂又迫切的狀態下維持工作與感情的平衡，讓自己保持在最佳狀態！

巨蟹 6.21～7.21



金、水、日呈現出的合相夾角，讓不少星座在今年秋天都悄悄開出的粉紅色的桃花，而巨蟹則受惠於金星感情宮的駐留，戀愛運默默爬升。單身孤蟹可強化你的「行動力」，多進出充滿喜氣的地方，將能為自己增加幸福的緣分。有對象的和情人之間頗有默契，但如果想要長久經營，還是建議兩人可以立下共同的目標，並建立共同的生活人際圈，關係能更穩固！

獅子 7.22～8.22



原本就重義氣的獅子座，在近期太陽進駐兄弟宮位之下，人際互動十分熱絡，你不但是呼朋引伴的頭頭，也常是大家相邀相揪的對象，對於走跳同儕同輩的熱血似乎更勝於感情，雖然興趣相投之下可以玩得瘋玩爽，但仍建議多留點心思在正事（包括感情與事業）上，單身者其實桃花暗藏，眼睛千萬要放亮，別再神經大條後知後覺啦。

處女 8.23～9.22



處女座這周最大的考驗就是「調適」，冥王星逆行五宮帶來的漣漪，讓你近期生活步調變得不太穩定，忽快忽慢、忽忙、忽無聊的變化，將一再打破那些讓你舒適的規律，你的疲憊感也會在無形中增加，這周感情無風無雨也無晴，單身者原地踏步情況尚未明朗，不需操之過急。至於有對象者，身邊的他就是你最佳的傾聽者，心情上的點點烏雲不妨與他傾訴。

天秤 9.23～10.22



雖然太陽和水星在天秤本命宮守護，使得這周的你感情上能收穫不少小確幸，與情人之間互動默契十足，單身者雖然桃花不明，卻也有著相當旺的人氣。然而小行星的影響可能會帶來一些不穩定，此時內心情緒格外容易受到外界影響，容易與朋友或同事產生摩擦，建議你適度控制社交頻率與人數，有時三五好友相約小聊一下，會比起盛大聚會更讓你感到平衡舒適！

天蠍 10.23～11.22



金星本命宮位無形中增強天蠍座的魅力特質，能在人群中散發優秀的氣質，十分受人注目，然而這周受到冥王星逆行影響較劇，可能會經歷情緒的起伏，導致對感情的敏感反應，建議天蠍座除了相處時多一點忍讓包容、少一點意氣用事外，也可以多留一些獨處時間，進行自我反思和情緒整理，你就會發現其實感情沒有想像中的複雜與糾結！

射手 11.23～12.21



射手座這周各方面運勢持續活躍，感情的腳步相當輕快，能與情人（或心上人）共度十分甜蜜又有趣的時光，與共同朋友一起旅遊玩樂，感情能飛速進展。美中不足的是冥王星逆行錢財宮位，這段時間錢錢沒有不見，只是變成各種消費流水帳，慎防被凹被人哄騙買下不划算的物品，沒有貨比三家也很可能會吃虧收場，荷包流年不利！

摩羯 12.22～1.19



太陽在官祿宮位對摩羯座來說一則以喜一則以憂，喜的是事業運蒸蒸日上，工作雖然表現不見得最出彩，但擁有強大吸「金」能量，有機會獎金酬勞賺飽飽，但憂心的是全心投入工作加上冥王星帶來潛在影響之下，感情變得被動又消極，就算心中有人，也只是遠遠關注，單身者桃花沉睡，可能得等待金星下次的位移才有望出現明顯的進展！

水瓶 1.20～2.18



太陽在遷移宮位發出光熱，對水瓶來說這周儘管壓力重重，卻也會是個多采多姿、相當繽紛有趣的時期，與朋友一起參加各種活動，能夠增強彼此的情感聯繫，也能順勢化解潛在的煩惱和憂慮，只是有些小行星看似無害，卻有小小凶險藏在其中，近其與情人互動溝通多一點溫柔，少一點酸言酸語，彼此口角衝突能大大減少，相處也可以更融洽。

雙魚 2.19～3.20



愈是風和日麗的好日，愈能引動雙魚內在的浪漫能量，這周雙魚座感情佳音頻傳，單身者就算一人也不覺孤單，身邊的麻吉不僅會是你的貴人，更有機會成為牽線月老，因此別再排斥那些尷尬的聚會場合，想遇見夢想中的緣分，你自己也要加把勁！此外，同儕互動中可能出現爭執口角，與其針鋒相對，多聽聽別人的建議，也許會發現自己的盲點。

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