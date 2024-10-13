愛馬仕第一瓶西普調香水花10年打造　調香師：一旦愛上你會終生都愛它

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

直到Barénia這款香水推出，才讓大家驚覺原來這是愛馬仕（Hermès）第一款西普調香水。調香師同時也是愛馬仕香水創意與傳承總監Christine Nagel更透露這是她花了10年之久才創作出的香水！

藉著愛馬仕第一款西普調香水Barénia登場的機會，我到了上海參加亞太區慶祝活動，並得以專訪Christine Nagel。

▲愛馬仕第一瓶西普調香水Barénia。



”一旦愛上了西普調，你將會終生都愛上它，這也就解釋了為什麼創造出一款西普調的香水是這麼難的事情。”

西普調香水代表著一種永恆的香水結構



Christine Nagel在慶祝派對上就先透露：「Barénia香水的創作可以追溯到10年前，就是我剛加入愛馬仕的時候。我一加入愛馬仕時，我就知道我一定要為愛馬仕創作出一款西普調的香水，為什麼這麼說？因為西普調的香水它代表著一種永恆的香水結構，正如愛馬仕品牌的理念一樣，我們是一個不朽和與時間永恆的品牌。」

我在專訪Christine Nagel時，她也說：「我確實偏愛西普調的香水，我認為西普調的香水是非常複雜的香水結構，也是一個非常引人著迷、非常優雅的香調。一旦愛上了西普調，你將會終生都愛上它，這也就解釋了為什麼創造出一款西普調的香水是這麼難的事情。」

▲愛馬仕香水創意與傳承總監Christine Nagel。



專屬愛馬仕的西普調香水Barénia

一般香水不管是花香、果香、木質香，都比較讓人能直觀的想像出氣味，但究竟什麼是「西普調」？Christine Nagel解釋：「西普調是種種材料的混合，首先它的前調必須是非常清新的、中調一般是濃郁的花香，而後調一般是橡苔或者是廣藿香。」

「為了創造出愛馬仕西普調的香水，我一直在尋找與眾不同的原料。首先我找到的就是香檸檬（Bergamot，常翻譯為佛手柑），這款香檸檬不同於我們在市場上看到的品種，我選擇的是專為愛馬仕獨家提供的香檸檬，它不是在成熟之後才採摘，而是在它還嫩綠的時候就已經採摘。

中調的花香調，與普通的西普調不一樣的是，我選擇的並不是玫瑰或茉莉花香，而是來自馬達加斯加的蝴蝶百合（Butterfly Lily），它和普通的百合花不一樣，花型更加的小巧高雅，而味道卻和百合一樣那麼的濃郁。

後調也不同於以往大眾所經常選擇的橡苔，我選擇的是烘焙過的橡木，也許大家一想到橡木可能覺得它的味道會更加的獨特、堅硬，其實恰恰相反，我選擇的橡木它更加的柔軟，而且有著和萊姆酒一樣濃厚的味道。

後調當中的另一款非常重要的原料廣藿香，我運用的是兩種形式的廣藿香，一方面是傳統的精油，另外一種是透過合成的Akigalawood。」

▲Barénia中使用到的香氛材料，左起為蝴蝶百合、橡木、廣藿香。

從「神秘果」當中找到香氣的靈感



在採訪現場，小桌子上還特別擺了一盤紅色漿果與檸檬片，這紅色漿果原來就是「神秘果」。Christine Nagel讓我先含了神秘果一陣子後，再吃檸檬，結果檸檬的酸味竟然瞬間變成了甜味，非常神奇。這是因為神秘果當中含有一種特殊的蛋白質Miraculin，能將酸味和苦味變成甜味。

不過神秘果雖然列在Barénia的香氛原料中，但其實當中並沒有真正使用到神秘果的萃取，而是做為香氣的靈感來源之一，源自於Christine Nagel小時候聽到的非洲童話故事，故事敘述有一個魔術師住在高大的麵包樹裡面，他有一種特殊的魔力，可以用水果把所有苦味和酸味變成甜味。

這段記憶促使Christine Nagel一直在尋找這種特殊的果實。終於在四年前聽聞一位法國的年輕人從貝南及迦納進口了一種特殊的紅色漿果，有著類似故事中水果的效果，她便迫不及待的買了15公斤。

「我買到神秘果後想盡快萃取出它的味道，但是很不幸，它的味道很難捕捉，最後我只剩下了一滴，但靠著這一滴，我發現了它氣味當中的特殊之處，有點類似於杏乾的味道，可以運用在我這款西普調的香水當中，營造出柔軟的一面，於是我盡己所能去重新塑造了一種類似杏乾的香味在Barénia當中。」

Christine Nagel都這樣「穿」Barénia



那麼要怎麼使用Barénia？Christine Nagel分享：「我習慣噴於頸間，也就是肩頸這一塊。我也喜歡在我的衣服上留下香水的味道，這樣當我離開一個地方的時候，就會留下氣味的蹤跡。」

她還分享另一個用香訣竅，「我還會先塗一些身體乳，把Barénia身體乳塗滿全身，再噴香水，這樣可以幫助香味更加持久。當然，如果只想單噴香水的話，也是完全沒有問題的。」

▲愛馬仕Barénia除了香水，也同步推出身體乳霜。



私下的創作獲得大家一致認同



有趣的是，Barénia其實是Christine Nagel私下進行的創作，並非來自品牌的要求。而即使歷經10年之久，她也未曾想過放棄，「推動我的一直都是我想要去創作這樣一款香水的慾望，是一種自我的推動力，促使著我讓我堅持的追尋下去。在我的整個職業生涯當中，唯有兩次我有這種感覺（另一罐香水是Narciso Rodriguez的for Her），因此我深信Barénia是一款與眾不同、意義非凡的一款香水。」

關於調香師的工作日常



藉著採訪的機會，我也特別請教了Christine Nagel的一日工作日常。她說：「前一晚我離開工作室時，我會帶著噴著當時創作中香水的試香紙，然後把它留在車裡。第二天早上，當我打開車門時，那時候的嗅覺是最新鮮的，什麼味道都還沒有聞過，聞著試香紙在我車上留下的氣味，就知道接下來該怎麼樣去調整味道。當然，如果沒有留下味道的話，我就知道大事不妙了（笑）。

之後進辦公室時，我會把香水噴到皮膚上，根據我聞到的味道，以及我先前感覺到的一切去修正配方，這時候助理們也會參與。我會不斷的在純嗅聞以及噴在身體上的聞到的味道來來回回的調整。加上愛馬仕有很多的原材料供應商，供應商會來到我的辦公室告訴我現在有什麼新材料可以使用，從中評估這些材料能不能在創作中使用到。」

「還有一個小趣事想跟大家分享，就如同運動員需要練習一樣，我也是需要練習的。每天我的助手都會拿出混合沾了不同香味的聞香紙讓我聞，讓我去盲猜，猜是什麼花香、是什麼果香，這樣不斷地訓練我的鼻子，我的嗅覺和運動員是一樣需要不斷練習的。」

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