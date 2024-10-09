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LG在台啟動「家電月租服務」　每月499起還「包清潔保養」

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▲LG在台啟動家電租賃服務。（圖／品牌提供）

▲LG在台啟動家電租賃服務。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

南韓家電品牌LG近期在台正式宣告「家電出租」方案，因應通膨與生活成本增加，許多家庭家電「一次買到位」可能面臨的經濟負擔，在台推出租賃方案降低入手門檻，租期5年至7年不等，最低單項月付499元即可租用，且還包括使用期間的保養與清潔服務，讓家電銷售能有更多彈性方案。

▲LG在台啟動家電租賃服務。（圖／品牌提供）

現在物價越來越高昂，家電品牌LG在台推出完整規模租賃方案，產品囊括旗下冰箱、洗衣機、乾衣機、冷氣空調、電子衣櫥、洗碗機、空氣清淨機等選項，其中最低金額為NatureFRESH變頻雙門冰箱，每月租金499元，最高月租則是敲敲看門中門冰箱3,099元，基本上除冷氣為7年租期，其他家電均為5年租賃，並均含到府清潔保養與定期深層清潔服務。

▲LG在台啟動家電租賃服務。（圖／品牌提供）

以NatureFRESH變頻雙門冰箱為例，官網原售價為21,900元，以499元租賃5年總價為29,940元，約比直接購買多8,000元價差，而一次性購買保固期為1年、租賃方案為5年保固，加上到府清潔保養與第2、4年的深層清潔保養服務；冷氣則以DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調為例，市售價約36,000元，7年月租總價為63,000元，加上保固延長、到府保養與每年一般清潔、1年深層清潔服務，價差達到27,000元。

▲LG在台啟動家電租賃服務。（圖／品牌提供）

LG表示，租賃方案在馬來西亞實施6年，目前已達到佔比約40%的銷售，近三年營收也連年上升，與2021年相比，今年營收更預期翻十倍成長，在韓國有80%的消費者受「定期清潔保養」吸引而選擇月租服務、近70%的選擇主因是「不用一次投入大量資金」，去年在南韓創下超過1兆韓元的營收，佔總營收近40%；彰顯家電租賃服務兼顧多元需求的優勢以及租賃市場的潛能。

▲LG在台啟動家電租賃服務。（圖／品牌提供）

因應家電租賃方案上線，針對台新卡友推出「限時免租金 享回饋」活動，即起至12／31期間刷任一台新信用卡即享1個月免租金、刷指定台新玫瑰卡或太陽卡再享最高10%回饋。

租賃方案讓購物更加彈性，IKEA在台針對企業用戶，也有推出家具出租服務，提供企業所需的家具與擺飾，合約到期就由IKEA回收，針對可用項目再整新並以特價賣出，達到循環經濟與垃圾減量的雙重效果。

關鍵字：

家電租賃, LG, 生活成本, 通膨, 彈性

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