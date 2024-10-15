你是秋季人嗎？「秋季型女偶像」穿搭範本　黃皮女孩跟著Jennie穿準沒錯

文／美人圈

最近韓國非常流行進行個人色彩鑑定，根據「色彩診斷」將人分為春夏秋冬四種色彩季型，並判斷出最適合的穿搭和妝容色系。隨著季節從夏天轉入秋天，小編也整理出「秋季型女偶像」穿搭範本。如果妳也是秋季型女孩，參考此篇穿搭準沒錯！

秋季型人關鍵字

膚色偏暖、適合深髮色、瞳色、眉眼對比度高、適合華麗、復古基調

要判斷你是否是「秋季型人」，可以根據以上關鍵字先做一個基礎的判斷，或是點進測驗，看看你是不是秋季人！

秋季型韓國女偶像代表

LE SSERAFIM 允真

第一位就是LE SSERAFIM的允真！她一直以來給人的感覺都是熱情又奔放，說到最適合她的髮色，那絕對是紅色、橘色這類的暖色調。允真的眉眼真的算是LE SSERAFIM裡最精緻的，再加上她平常愛走美式辣妹風，絕對是秋季人加熱愛美式風格女孩們的變美模板！

▲LE SSERAFIM 允真。（圖／IG@jenaissante）

(G)-I-DLE 小娟

下一位氣場強大的秋季型韓國女偶像就是(G)-I-DLE隊長小娟！最近她染了超亮眼的橘髮，非常適合她的暖皮膚。秋季型人只要選擇鮮明度較高的暖色髮色，就不容易踩雷，反之染太接近皮膚色的話，容易顯得蠟黃。像珊瑚粉、橘調粉紅這類色彩也和橘髮很搭，能讓整個人看起來更加亮眼、有活力！

▲(G)-I-DLE 小娟。（圖／IG@tiny.pretty.j）

宣美

宣美自從和Wonder Girls一起出道，再到SOLO活動，整體風格都和復古息息相關，而她也超級適合復古風作為絕對的深秋型代表，宣美可以駕馭許多高飽和度的色彩穿搭外，更適合帶有一些巴洛克風格的服裝，同時宣美也是絕對的黑髮美人，雖然淺髮色也沒有不好看，但黑髮更能突顯她獨特的個人風格。

▲宣美。（圖／IG@miyayeah）

aespa Giselle

aespa Giselle最近顏值成功逆襲，關鍵就是成功找到最適合她的妝容！作為中庭偏長的秋季型人，Giselle的妝容重點就在於眉眼，當眉眼立體度和對比度提升，再搭配杏色口紅和橘色系腮紅，她的美貌就能完美展現。但秋季人要特別注意，千萬不要選冷調或紫色系腮紅，否則容易讓膚色看起來灰灰的哦！

▲aespa Giselle。（圖／IG@aerichandesu）

aespa NingNing

aespa的另一位成員NingNing也是秋季型代表！成功減去嬰兒肥後，她的風格變得成熟高級，但同時又不失可愛，完全是喜歡少女風格的秋季女孩們的穿搭範本。像這個秋天如果想穿牛仔外套，也可以學她挑選領口或拉鍊處有毛茸設計的款式，這樣能讓基本的牛仔穿搭多一點俏皮感哦！

▲aespa NingNing。（圖／IG@imnotningning）

BLACKPINK Rosé

BLACKPINK的三位成員都偏秋季型，只有Jisoo是夏季型。雖然大部分的秋季人都更適合深髮，但Rosé的金髮讓她更有柔和感，加上她的膚色是暖白皮，所以她更適合淺秋、柔秋型的穿搭。比起冷色系，Rosé穿暖色系更能襯托她的氣質，還能讓她的身材看起來不至於過瘦，秋季穿搭簡直就是她的統治區！

▲Rosé。（圖／IGroses_are_rosie）

BLACKPINK Lisa

BLACKPINK Lisa也是非常典型的秋季型！深髮色最能配合她的大五官，太淺的髮色反而會讓五官過於搶眼。Lisa自己最喜歡的顏色也是黃色，所以我們常常在她的私服中看到許多黃色系單品。秋季人最適合的「美拉德風格」也經常出現在她的穿搭中，讓她看起來既高級又不會過於成熟，超級適合她！

▲Lisa。（圖／IG@lalalalisa_m）

BLACKPINK Jennie

最後一位就是最經典的秋季型韓國女偶像代表Jennie！她的膚色偏暖，原生髮色和瞳色也偏深，與膚色形成鮮明的對比度，完美展現秋季型人的獨特魅力。Jennie自出道以來，經常保持奶茶棕色髮色，並勇於挑戰鮮明的服裝色彩。對於秋季型的人來說，不必擔心太暖的顏色會顯黑，搭配充滿血氣感的妝容，反而會讓整個人看起來紅潤有活力，超級亮眼！

▲Jennie。（圖／IG@jennierubyjane，下同）

Jennie同款秋季穿搭推薦

米色系、有露膚度的上衣

相較於一般的白色上衣，秋季型人也可以像Jennie一樣選擇米色的上衣，既不失柔和感還更襯膚色。在天氣還沒太冷時，可以適當增加露膚度，簡單搭配牛仔褲就能輕鬆展現時尚感，隨性又好看！

小香風

其實在四季中，秋季型人最適合嘗試各種不同的時尚穿搭，更能完美駕馭華麗的風格。今年秋天可以大膽嘗試小香風毛呢外套，將這種華麗元素融入日常穿搭，創造出時尚輕奢風格！

英倫風格

除了美拉德風格，秋季型人也可以嘗試看看英倫風格，無論是下半身的褲子或裙子，或是上半身的小外套，大部分的秋季人都會很適合！只要在顏色的選擇上盡量選擇棕色系，都不太會出錯。

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