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陳若儀搶逛「草莓甜心」快閃店！來超萌蛋糕牆拍美照、復古上衣必收

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記者鮑璿安／台北報導

由名媛Janet 楊秀蓉成立的Rong Rong Selection在2022年取得Care Bears授權設計，在台開設快閃店掀起旋風，最近更帶來了全新Strawberry Shortcake「草莓甜心」主題快閃店，以1980年代童趣女孩為主角，在信義新光三越A11打造出「 復古蛋糕店 」場景，楊秀蓉更與好友Kelly 陳若儀搶先逛店公開亮點！

▲▼ 陳若儀搶逛草莓甜心A11快閃店 。（圖／品牌提供）

▲楊秀蓉（左）與陳若儀都是草莓甜心的頭號粉絲 。（圖／品牌提供）

▲▼ 陳若儀搶逛草莓甜心A11快閃店 。（圖／品牌提供）

▲Kelly以簡單的T恤搭個牛仔短裙，就能夠襯托草莓甜心的氣質 。（圖／品牌提供）

楊秀蓉與陳若儀都是草莓甜心的頭號粉絲，Kelly覺得自己就像草莓甜心，而Janet認為自己是當中的角色橙花，Kelly也大方分享自己私下的穿搭技巧，如她出席活動的搭配一樣，以簡單的T恤搭個牛仔短裙，就能夠襯托草莓甜心的氣質。RongRong Paradise本次將草莓甜心與小夥伴的甜美結合流行風格，首次在台開設快閃店，整體視覺以紅、粉色作為主色調，結合1980年代蛋糕店的經典元素，棋盤格地板、蛋糕玻璃櫃等，讓人超想打卡一波。

▲▼ 陳若儀搶逛草莓甜心A11快閃店 。（圖／品牌提供）

▲▼ 陳若儀搶逛草莓甜心A11快閃店 。（圖／品牌提供）

▲▼ 陳若儀搶逛草莓甜心A11快閃店 。（圖／品牌提供）

▲▼ 陳若儀搶逛草莓甜心A11快閃店 。（圖／品牌提供）

▲▼ 陳若儀搶逛草莓甜心A11快閃店 。（圖／品牌提供）

▲strawberry Shortcake草莓甜心快閃店亮點 。（圖／品牌提供）

本季服飾單品除了主角草莓甜心圖案以外，其他人氣角色天使蛋糕、橙花等也都到齊，打造出夢幻的天使蛋糕綁繩T恤、橙花長袖T，大大的肖像藏身在服裝中，洋溢復古風格，都成為這次主打款式。此外，周邊商品更涵蓋了筆記本、貼紙、包包等，讓草莓甜心豐富你的生活。為慶祝草莓甜心快閃店首次在台展出，消費滿1500元即免費贈送與人氣甜點店melt by MICASA合作的草莓玫瑰甜點乙份 （數量有限，送完為止）；消費滿2000元即贈送小圓鏡乙個，累積消費滿5000還多贈送化妝包乙個。

▲▼ Mardi Mercredi 。（圖／品牌提供）

▲▼ Mardi Mercredi 。（圖／品牌提供）

▲金高銀演繹南韓服飾品牌Mardi Mercredi 。（圖／品牌提供）

同時，以標誌性小雛菊圖案走紅的南韓服飾品牌Mardi Mercredi，也宣佈來台開設實體店，正式進駐新光三越台中及台北南西登場，並帶來台灣限量限定色T恤以及短褲，之後品牌粉絲們不需要出國即可第一時間入手時髦單品。台中店內則陳設最新一季的女裝系列商品，及許多人期待已久的Ｍardi Mercredi Actif 運動系列，滿足日常休閒和運動風格。

關鍵字：

快閃店, 草莓甜心, RongRongSelection, 童年, 名媛

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