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CHANEL超萌耳罩、毛帽限定登場！COCO NEIGE系列打造滑雪機能穿搭

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記者鮑璿安／台北報導

天氣微微轉涼，香奈兒CHANEL每年帶來的COCO NEIGE 系列成為品牌愛好者的矚目焦點，為滑雪服飾注入時髦感和機能性，本季話題性的單品也出爐了，以下為大家搶先公開重點，不光適合滑雪場合，也能夠在秋冬季節穿搭。

▲▼CHANEL。（圖／品牌提供）

▲▼CHANEL。（圖／品牌提供）

▲▼CHANEL。（圖／品牌提供）

▲香奈兒2024/25 COCO NEIGE系列形象廣告公開。（圖／品牌提供）

香奈兒2024/25 COCO NEIGE系列形象廣告終於公開了，拍攝地點以香奈兒標誌性的旋轉鏡梯為背景，訴說香奈兒女士對於戶外運動的喜愛。本季色調採用米色、酒紅色，以及溫暖的灰色和白色巧妙地融入針織褲裝、外套、底層衣和絲絨感內搭毛衣，呈現勻稱俐落、復古的70年代情懷。品牌經典符碼也一一變化出全新姿態，像是山茶花以深淺陰影繪製，結合雙C圖騰綴滿套裝；羽絨外套上綴有小香迷喜愛的水鑽辮飾，展現極為精緻洗鍊的風格。

▲▼CHANEL。（圖／品牌提供）

▲▼CHANEL。（圖／品牌提供）

▲高科技滑雪布料營造出更輕鬆柔軟的觸感，宛如絲絨、麂皮和羊皮的錯視效果。（圖／品牌提供）

▲▼CHANEL。（圖／品牌提供）

▲▼CHANEL。（圖／品牌提供）

▲▼CHANEL。（圖／品牌提供）

性能方面亦是本次看點，高科技滑雪布料營造出更輕鬆柔軟的觸感，宛如絲絨、麂皮和羊皮的錯視效果；防水小外套的設計也有異曲同工之妙，可摺起並繫腰帶穿著，特別適合天候不佳的日子。配件則是不分場合皆可演繹的品項，在秋冬時節中備受寵愛的巴拉克拉瓦頭套和毛帽，是這次的一大亮點，擁有毛絨材質、漸層毛線配色看起來格外可愛。另也有一系列暖腿套、毛絨木底鞋和仿羊皮樂福鞋，以及斜紋軟呢或菱格紋羽絨運動鞋讓雙腳倍感溫暖舒適，從頭到腳都充滿了時髦氛圍。

▲▼CHANEL。（圖／品牌提供）

▲▼CHANEL。（圖／品牌提供）

時尚界始終眷戀復古風格，Gucci 於 1970 年代初首次推出 Blondie 包款，呼應1970 年代所崇尚的自由精神，也與藝文領域經典人物Debbie Harry的反骨精神不謀而合。此次在Sabato De Sarno策劃的全新形象大片中，由美國知名攝影師Nan Goldin掌鏡，塑造出強烈的電影感氛圍，彷佛順著最親密的視角，捕捉下Debbie Harry 與 Kelsey Lu的迷人身影，兩人不光展現了不同世代的音樂影響力，也以Blondie詮釋出最時髦獨特的個人風格。

相隔50年後，Blondie在2025早春秀之中以不同材質全新演繹，Sabato De Sarno所操刀的版本運用了托斯卡納皮革、麂皮或帆布的異材質款式，更為活潑亮眼，擁有立體浮雕Interlocking G 標誌和圓弧曲線，在馬鞍包的立體造型加持下，記憶點鮮明，以迷人的設計語彙再次創造經典。

▲▼gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼gucci 。（圖／品牌提供）

▲全新形象大片「倫敦永駐We Will Always Have London」，龐克樂團Blondie的主唱Debbie Harry演繹Blondie包款。（圖／品牌提供

▲▼gucci 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

時尚, 香奈兒, COCONEIGE, 滑雪, 秋冬

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