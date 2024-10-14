fb ig video ETtoday search mobile

CASETiFY與「大耳狗」聯名太可愛！立體毛茸茸隨身包療癒力十足

>

文／妞新聞

CASETiFY再次攜手深受台日粉絲喜愛的「三麗鷗」聯名啦！全新登場的「大耳狗喜拿」系列，將咖啡廳內的繽紛點心及飲品元素，融入手機殼及電子配件設計當中，讓可愛俏皮的大耳狗喜拿與夥伴們，帶領粉絲一起探索夢幻的咖啡廳世界！

三麗鷗家族的經典人氣角色「大耳狗喜拿」擁有宛如肉桂捲般的捲捲尾巴、純白的絨毛與藍色的大眼，常與戚風、摩卡、咖啡、卡布奇諾和牛奶等夥伴們一起在充滿甜點與咖啡香氣的世界裡探險。散發出的無辜氣質，及天真無邪的性格、愛冒險的精神，都讓粉絲們徹底淪陷。

▲CASETiFY與大耳狗喜拿聯名。（圖／CASETiFY，下同）

這次CASETiFY與大耳狗喜拿的聯名，採用符合大耳狗形象的淺藍色調為基底，融入杯子蛋糕、冰淇淋甜筒、咖啡等美味甜點，夢幻打造多款手機殼及電子配件。包含大耳狗與各種甜點交融在一起的滿版印花手機殼，還有各式大耳狗印花設計的無線充電盤、平板和筆電保護殼、手錶錶帶等，每款都療癒力十足！

不光多達20款以上的電子配件，聯名當中最引起粉絲們關注的「大耳狗立體絨毛隨身包」，採用柔軟的白色絨毛材質製成，完美再現大耳狗的可愛雙耳，毛茸茸的觸感更像是依偎在大耳狗懷裡一樣，真的太勸敗。此外，這款絨毛隨身包還能用來裝入手機，提供安心防護。外出背上身，絕對會讓路人忍不住一看再看！

CASETiFY「大耳狗喜拿」聯名新系列，即日起將在CASETiFY台灣官方網站、CASETiFY STUDiO品牌概念店正式發售！身為一個死忠的大耳狗迷，怎麼能錯過呢！

【延伸閱讀】

14款三麗鷗聯名彩妝！Kitty蜜粉餅、布丁狗公仔唇油，刷具組超實用價格還很甜

日牌三麗鷗HelloKitty聯名項鍊「鑲50顆鑽石超奢華」！收蝴蝶結戒指、耳環

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Niusnews妞新聞, CASETiFY, 大耳狗

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

地上的影子是誰的？超準心測一張圖看出你的「真實性格」

地上的影子是誰的？超準心測一張圖看出你的「真實性格」

蕭敬騰曬愛妻13.33克拉巨鑽婚戒　戴7700萬Tiffany珠寶閃爆婚宴

蕭敬騰曬愛妻13.33克拉巨鑽婚戒　戴7700萬Tiffany珠寶閃爆婚宴

Jennie牙齒出現閃亮蝴蝶結　南韓小眾牌特製牙飾又酷又甜美

Jennie牙齒出現閃亮蝴蝶結　南韓小眾牌特製牙飾又酷又甜美

Jisoo私服配眼鏡宛如大學生　卡地亞三環戒戴牢牢 蕭敬騰、Summer禮服「喜鵲刺繡」藏寓意　象徵堅定不移的愛情 愛馬仕第一瓶西普調香水花10年打造　調香師：一旦愛上你會終生都愛它 入秋粉色單品盤點！蝴蝶結包、芭蕾舞鞋造型技巧一次看 大巨蛋「最美地下街」國慶+職棒業績爆！韓式炸雞始祖11月登場 Summer復古婚紗「美到不思議」　林莉操辦設計瘦了5公斤 Dior全新後背包Jisoo愛用中！籐格紋包身、絕美色選實搭耐看Haerin也背

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面