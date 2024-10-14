CASETiFY與「大耳狗」聯名太可愛！立體毛茸茸隨身包療癒力十足

文／妞新聞

CASETiFY再次攜手深受台日粉絲喜愛的「三麗鷗」聯名啦！全新登場的「大耳狗喜拿」系列，將咖啡廳內的繽紛點心及飲品元素，融入手機殼及電子配件設計當中，讓可愛俏皮的大耳狗喜拿與夥伴們，帶領粉絲一起探索夢幻的咖啡廳世界！

三麗鷗家族的經典人氣角色「大耳狗喜拿」擁有宛如肉桂捲般的捲捲尾巴、純白的絨毛與藍色的大眼，常與戚風、摩卡、咖啡、卡布奇諾和牛奶等夥伴們一起在充滿甜點與咖啡香氣的世界裡探險。散發出的無辜氣質，及天真無邪的性格、愛冒險的精神，都讓粉絲們徹底淪陷。

▲CASETiFY與大耳狗喜拿聯名。（圖／CASETiFY，下同）

這次CASETiFY與大耳狗喜拿的聯名，採用符合大耳狗形象的淺藍色調為基底，融入杯子蛋糕、冰淇淋甜筒、咖啡等美味甜點，夢幻打造多款手機殼及電子配件。包含大耳狗與各種甜點交融在一起的滿版印花手機殼，還有各式大耳狗印花設計的無線充電盤、平板和筆電保護殼、手錶錶帶等，每款都療癒力十足！

不光多達20款以上的電子配件，聯名當中最引起粉絲們關注的「大耳狗立體絨毛隨身包」，採用柔軟的白色絨毛材質製成，完美再現大耳狗的可愛雙耳，毛茸茸的觸感更像是依偎在大耳狗懷裡一樣，真的太勸敗。此外，這款絨毛隨身包還能用來裝入手機，提供安心防護。外出背上身，絕對會讓路人忍不住一看再看！

CASETiFY「大耳狗喜拿」聯名新系列，即日起將在CASETiFY台灣官方網站、CASETiFY STUDiO品牌概念店正式發售！身為一個死忠的大耳狗迷，怎麼能錯過呢！

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