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大巨蛋「最美地下街」國慶+職棒業績爆！韓式炸雞始祖11月登場

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▲大巨蛋,遠東,遠東花園綠廊道,花園綠廊道,最美地下街。（圖／記者李薇攝）

▲大巨蛋遠東Garden City花園綠廊成為新商圈。（圖／記者李薇攝）

記者李薇／台北報導

台北「最美地下街」大巨蛋遠東Garden City花園綠廊在9月26日開幕，剛好遇到9月28日職棒球星引退賽、10月5日國慶晚會，都吸引超2萬人次湧入，不僅業績超標、客單價最高6000元，明年5月、11月更串連即將登場的光之花園與莫內花園，將有機會成為台灣新地標。

▲大巨蛋,遠東Garden City花園綠廊,花園綠廊,遠東百貨,黃晴雯。（圖／記者李薇攝）

▲大巨蛋,遠東Garden City花園綠廊,花園綠廊,遠東百貨,黃晴雯。（圖／記者李薇攝）

▲大巨蛋遠東Garden City花園綠廊擁有「最美地下街」稱號。（圖／記者李薇攝）

大巨蛋遠東Garden City花園綠廊主打質感逛街潮流，整體裝潢溫柔簡約，總共有18個櫃位進駐，開幕首日就有8個品牌登場，後面陸陸續續又有新店面完工，更有5間全台首店，其中，來自新加坡的樂天小香港即將在10月28日開幕，「炸雞始祖」bhc CHICKEN也預計在11月11日登場，將有機會引起排隊旋風。

▲大巨蛋,遠東Garden City花園綠廊,花園綠廊,遠東百貨,黃晴雯。（圖／記者李薇攝）

▲百貨首店玖仰以台灣精品茶搭配熱炒相當新穎。（圖／記者李薇攝）

▲大巨蛋,遠東,遠東花園綠廊道,花園綠廊道,最美地下街。（圖／記者李薇攝）

▲大巨蛋,遠東Garden City花園綠廊,花園綠廊,遠東百貨,黃晴雯。（圖／記者李薇攝）

▲開幕當天就狂吸人潮的全台首店柴窯火腿製造所。（圖／記者李薇攝）

看準運動賽事、演唱會等大型活動將吸引許多年輕族群，花園綠廊在招商階段不僅追求獨家，品牌也講求新穎、滿足需求，像是年輕人喜歡的韓系炸雞、風味多元的手搖飲、方便外帶的美式速食，還有追星必備推活商品、日系寵物精品等等，都可以在此商圈一站式購足。

▲大巨蛋,遠東,遠東花園綠廊道,花園綠廊道,最美地下街。（圖／記者李薇攝）

▲10月下旬陸續還有話題全台店開幕（示意圖）。（圖／記者李薇攝）

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯也表示，目前C區、D區的花園綠廊建立起商圈新聚落，明年5月A區的光之花園、還有11月B區的莫內花園陸續完工，將有機會與另外兩區串連，完整度更高，不僅吸引年輕族群，未來更朝向全客層一站式購足的目標前進，打造一日生活圈。

關鍵字：

大巨蛋, 遠東Garden City花園綠廊, 花園綠廊, 遠東百貨, 黃晴雯

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