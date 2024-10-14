紅燒牛肉麵竟居冠！營養師曝「台味麵食熱量表」　

▲紅燒牛肉麵熱量高，麵條優先選擇粗麵較好。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

八方雲集奪下《台北牛肉麵節》冠軍成為討論話題，麵食一向是台灣人的最愛，但是熱量高到讓你想像不到，營養師高敏敏分享台味麵食熱量表，吃之前查一下，才不怕熱量破表。

麵食是不少人的最愛，一碗麵中有湯、有麵、有青菜，有肉，但是你知道一碗熱量多少嗎？營養師高敏敏表示，一碗麵的澱粉量約等於半碗飯，但因為麵體製作方式不同，熱量就會有差別，其中紅燒牛肉麵就位居熱量之冠，提醒高血壓者務必適量食用。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#高熱量區

紅燒牛肉麵 870kcal

大滷麵 850kcal

排骨酥麵 750kcal

羊肉麵 715kcal

肉羹麵 710kcal

蝦仁炒麵 620kcal

酸辣湯麵 600kcal

#中熱量區

鵝肉湯麵 580kcal

鍋燒意麵 550kcal

餛飩麵 535kcal

醬燒沙茶麵 535 kcal

麻油雞麵 478 kcal

黑胡椒麵 474 kcal

蘑菇麵 453kcal

三杯雞丁麵 447kcal

蛤仔麵 435kcal

炸醬面 434kcal

鴨肉麵 430kcal

#低熱量區

宮保雞丁麵 423 kcal

蚵仔麵線 415kcal

榨菜肉絲麵 400kcal

四物雞湯麵 396kcal

台南意麵 380kcal

香菇雞湯麵 373 kcal

陽春麵 360kcal

雞絲麵 335kcal

叉燒麵 301kcal

擔仔麵 282kcal

營養師高敏敏提醒，喜歡牛肉麵的朋友，建議以清燉湯底為主，盡量避免紅燒或是番茄口味，另外肉品的選擇也是左右熱量關鍵之一，建議優先選擇牛腱肉或牛筋，高熱量的牛腩和牛雜偶爾淺嚐，麵條則以粗麵為優先，粗麵吃起來較有飽足感，吸收油脂也較少一點，另外湯沒喝光是好事，千萬不要覺得浪費。

另外大家喜愛的肉羹麵、蚵仔麵線之所以熱量高，是因為加了許多勾芡，當太白粉溶解於水澆淋於麵線中，也會讓血糖飆高、容易導致肥胖，若是又加了大腸，熱量直接再增加，且大腸屬於內臟類，因飽和脂肪較高，攝取過多可能會影響血脂。高敏敏建議，若是把麵當作正餐的話，可以加顆蛋、加盤蔬菜，讓營養素更均衡，避免身體處於發炎狀態，降低免疫力。