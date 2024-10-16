Rain曾胖到95公斤！不復胖瘦身技巧公開　嚴格飲控1年只吃1次麥當勞

文／美人圈

說到韓國歐爸始祖，現年42歲的Rain鄭智薰肯定是榜上有名，不僅唱跳、演戲和綜藝樣樣行，一身精壯身材加上傲人子彈腹肌更是引領韓國男星的身材標準！但Rain歐爸標誌Nice Body也不是天生的，他曾在節目大方公開過自己的「暗黑肥胖史」，不但體重飆到95公斤，雙頰更是腫到鼓起來，與如今雕刻系帥臉差距甚遠。究竟Rain是如何短時間瘦下來，並且長年維持好身材，本篇也揭開其秘訣，男生們都給我點進來好好學。

▲Rain曾胖到95公斤。（圖／Youtube／SeasonBSeason、FB@Cloud 정지훈 Philippines）

Rain鄭智薰不復胖瘦身技巧

平時嚴格執行飲食控管，一年只吃一次麥當勞

作為自律偶像代表，Rain為了維持精壯身材也相當嚴格把關自己的飲食，同時認真遵循固定的進食時間。每日早晨第一件事會先喝兩杯溫水，12點吃午餐，下午可以小小犒賞一下自己，適度吃一點想要的零食或蛋糕，緊接著在五點吃簡單的晚餐。晚餐後直到睡著前都不再進食，算是不那麼嚴苛的輕斷食法！

▲平常相當自律的Rain。（圖／IG@rain_oppa，下同）

值得一提的是，平常相當自律的Rain其實私下是美食愛好者，同時也熱愛下廚！為了解嘴饞，他的獨門秘訣就是：「一邊看吃播、一邊運動」，且一年只准自己吃一次麥當勞，先前還在IG曬出買了麥當勞後的興奮跳躍照，並表示：「運動完不知不覺踏進麥當勞，右手拿著雞塊和蘋果派，左手是無骨炸雞，這是睽違一年來的宵夜啊，比任何事都來的開心！也比站在舞台上更充滿力量！」

以高蛋白質食物為主食

Rain平時除了飲食口味以清淡為主外，他多以高蛋白質食物為主食，像是海鮮和低脂雞肉等。這類高蛋白質食物有助於促進肌肉合成，尤其對於進行力量訓練或希望增加肌肉質量的人來說尤為重要。同時也能增加飽腹感，助於控制食慾，從而有達到體重管理作用。

設立斷食日

在重要拍攝期間，Rain也會為自己設立斷食日。像先前在拍《Ghost Doctor》時，Rain就會把星期日設定為固定斷食日，目的就是讓自己身體能消耗現有的能量以及脂肪。斷食當天基本上只會喝無熱量的飲品，包括水、黑咖啡和茶。要注意的是，斷食可能不適合所有人，糖尿病患者、以及有某些健康狀況的人在開始任何新的飲食或斷食計劃之前，最好先諮詢醫療專業人士。

自創獨門瘦身食譜

Rain也大方公開獨門的「瘦身食譜」，包含地瓜一份、柳丁和蘋果各半個、雞胸肉100g、優酪乳1瓶、堅果一小把、球芽甘藍10顆。飲食順序則是先吃蔬菜再蛋白質，最後才是碳水化合物。在瘦身期間他早餐及午餐都會照著食譜吃，晚餐不吃，同時遵循接續吃兩天食譜再恢復正常飲食的循環。

▲Rain公開自創獨門瘦身食譜。（圖／IG@rain_oppa、FB@Cloud 정지훈 Philippines）

高強度TABATA間歇訓練

年過40歲還能擁有不輸給20出頭小鮮肉的超壯體態，努力不懈的運動是必要的！Rain透露自己早上會先去爬山健走進行簡單暖身，接著回家做半個小時的TABATA高強度間歇訓練。他在自己YouTube頻道公開TABATA地獄級操肌菜單，飛輪訓練30秒，休息10秒，再來是伏地挺身30秒，休息10秒，接著是二頭彎舉30秒，休息10秒，啞鈴飛鳥30秒，休息10秒，啞鈴推舉30秒，波比跳休息10秒，休息10秒，接著反覆進行循環30分鐘。

熱愛攀岩、打網球

Rain私下也鍾情於攀岩和網球運動，兩者都是有感快速燃燒脂肪的運動！攀岩相當考驗體力，因為會需要用到全身的肌肉，包括手臂、背部、核心、腿部等，能夠有效地增強肌肉力量和耐力。且攀岩需要持續地用核心肌群來穩定身體，這有助於強化腹部和背部的肌肉，提高核心穩定性外，長期下來也能瘦下腹、練出曲線。

網球運動同樣也是需要全身的肌肉參與，且比跑步還更燃脂，練習網球1個小時大約可以燃燒500大卡，且每一次重複性的揮拍動作都會帶動到腹部肌肉發力，能夠幫助消去難搞的小腹贅肉和側腰贅肉，甚至練出深邃腹肌和完美腰線，是不少韓星都大愛的運動！

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