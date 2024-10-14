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減肥總失敗？試試4招「降低食慾法」從換掉盤子顏色開始

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記者鮑璿安／綜合報導

雖然說「少吃多運動」是減肥的最主要途徑，不過大多數人就是沒辦法管住嘴，那麼可以嘗試從日常生活的小習慣下手，試試以下幾個廣為流傳的「降低食慾法」，說不定就能成功了！

1. 換掉盤子

▲▼減肥 。（圖／翻攝自unsplash）

▲換掉盤子的顏色，像是藍色這類冷色可以抑制食慾 。（圖／翻攝自unsplash）
 

其實讓自己少吃的辦法有很多，換盤子就是其中一個，首先從容量下手，試著不要用平常的大碗裝飯，改用小盤子、點心碗、兒童碗，告訴自己先吃一碗就好。第二個辦法就是換掉盤子的顏色，若是家中的餐盤是暖色系，就趕快換成冷色，因為暖色其實有增強食慾的效果，就算已經飽了卻無意間吃了更多。

2. 一口咬30下

「一口咬30下」不僅可以控制攝取的熱量，咀嚼過程也能促進消化，要知道在食物入口接觸唾液的當下，其實就已經在消化了，要是吃太快，反而對於腸胃是一種負擔，所以減肥時先別急著節食，學習一口咬30下更有效。

3. 水不離身

每日至少喝8杯水，這件事情其實很多人都沒有做到，這不僅能促進新陳代謝，還可以讓皮膚散發光澤，而 8個正確時段分別是早上起床、上午9點、上午11點半、下午1點、下午3點半、下午5點半、晚上7點以及晚上9點，每個時段喝下250cc水，就有減重效果，若是記不得時間，不妨設鬧鐘提醒自己喝水！

4. 飯前聞聞香蕉、蘋果

氣味也能抑制食慾，這點很多人都不知道，美國芝加哥嗅覺與味覺治療研究基金會的赫許醫師（Dr. Alan Hirsch）提出，飯前聞聞香蕉、青蘋果，就能降低食慾。另外，包括香草氣味也有同樣妙用，這類甜味蠟燭能降低大家對於甜食的渴求，不妨在嘴饞時候點來試試。

關鍵字：

減肥, 食慾, 健康, 小撇步, 生活

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