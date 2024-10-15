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Miller Harris以紅樓夢為靈感打造香氛、Dior重新詮釋5款經典香精

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記者曾怡嘉／綜合報導

你身上散發的香氣代表著品味，香水的層次，彷彿也在訴說著故事，Miller Harris以世界經典文學為靈感，推出故事系列淡香精，Dior全新的淬鍊香則是由香水創意總監rancis Kurkdjian重新詮釋五款經典香氛，給人截然不同的感受。

Miller Harris帶來延續性的「Stories Collection 故事系列」，獻上全新四款淡香精，從世界經典文學汲取靈感，並由三位調香師分別演繹其中的特定片段，注入他們的感受與理解，賦予文字全新的芬芳生命。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲Miller Harris 蘇弗洛晨光淡香精，100ml，7,200元。

蘇弗洛晨光淡香精的靈感源自 Ernest Hemmingway 1926 年出版的經典作品《The Sun also Rises 太陽依舊升起》，選取的片段恰恰捕捉了日常生活的美好，因此調香師Mathieu Nardin 以木質花香連結他在巴黎盧森堡花園漫步的回憶。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲Miller Harris 雨沐青瓷淡香精，100ml，7,200元。

雨沐青瓷淡香精的靈感源自中國古典名著《紅樓夢》其中一段篇章，這部以貴族家族的興衰為背景的作品，深刻探討愛情、命運和人性的無常，揭示美好世界的繁華與不可避免的幻滅，並以豐富的人物刻畫和錯綜複雜的情節聞名。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲Dior 迪奧香氛世家系列-淬鍊香精精巧香氛禮盒組，7.5ml*5，10,900元。

迪奧2024年9月推出《迪奧香氛世家系列-淬鍊香精》，由香水創意總監Francis Kurkdjian重新詮釋五款經典香氛，透過極簡風格與高濃度香精展現純粹奢華。

系列靈感源自迪奧先生的香氛哲學，結合創新與傳統，精心雕琢《蒙田大道》《幸運時刻》《特拉法加》《夜之琥珀》與《伊斯帕罕玫瑰》五款全新作品。每款香氛以高訂瓶身搭配黑色訂製標籤，呈現出優雅與大膽的對比之美。精巧香氛禮盒組於10月同步推出，極具收藏價值。

關鍵字：

香水, 故事系列, 淬鍊香, 經典文學, 迪奧

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