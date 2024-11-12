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說流行／Gucci樂福鞋紅了70年！馬銜鍊元素永不過時　幕後製作過程公開

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記者鮑璿安 ／台北報導

作為Gucci品牌代表性單品，馬銜鍊樂福鞋有著不可撼動的地位，其擁有舒適好走且時髦的輪廓，無論是當代優雅、街頭流行風格皆可滿足，其實這款樂福鞋問世已經70年，以小小的馬銜鍊標誌成為永不過時的經典象徵，而背後的製作工藝也公開。

▲▼GUCCI 。（圖／品牌提供）

▲▼GUCCI 。（圖／品牌提供）

▲Gucci傳奇經典元素之一就是Horsebit馬銜鍊。（圖／品牌提供）

Gucci傳奇經典元素之一就是Horsebit馬銜鍊，源自馬術活動韁繩上的金屬雙環夾鏈，那是品牌創辦人Guccio Gucci先生早年在倫敦Savoy酒店擔任行李員時，發現上流人士經常接觸馬術活動，因此將此文化帶入品牌中成為最標誌性的符碼。而馬銜鍊樂福鞋的關鍵誕生年份則是1953年，Gucci家族第二代Aldo Gucci先生為向父親品牌理念致敬，呈現出迷你縮小尺寸的Horsebit馬銜鍊，裝飾在樂福鞋鞋面上，小小的金屬元素卻格外精緻且迷人。直到1955年馬銜鍊更首次出現在包款，奠定了流行地位。

▲▼GUCCI 。（圖／品牌提供）

▲▼GUCCI 。（圖／品牌提供）

▲義大利演員Pietro Castellitto演繹樂福鞋全新形象廣告大片 。（圖／品牌提供）

品牌創意總監Sabato De Sarno所構思的全新形象廣告大片中，就請到義大利演員Pietro Castellitto來演繹這款鞋履，他換上紳士的黑西裝、休閒風格的T恤，以白襪搭配鞋款，不需要多形容，絕對是魅力破表。

▲▼GUCCI 。（圖／品牌提供）

▲▼GUCCI 。（圖／品牌提供）

▲▼GUCCI 。（圖／品牌提供）

▲至今仍維持嚴謹的工藝流程，鞋款堅持在義大利生產 。（圖／品牌提供）

當然大家可能會好奇，Gucci馬銜鍊樂福鞋為何紅了70年不過時？甚至連奧斯卡影后Jodie Foster到英國女王Queen Elizabeth II都是其愛好者，除了擁有俐落外觀、不分性別皆可輕鬆搭配的優勢以外，品牌至今仍維持嚴謹的工藝流程，鞋款堅持在義大利生產，將傳統傳承下去，幕後製作流程也很講究，需要經過描繪、裁剪布料、手工縫製，鞋底和鞋面使用Blake縫製法，保留手工的溫度，讓鞋子耐穿好走且摩登，這也是為何鞋款在時下也能廣受大家喜愛的原因。

瑞士奢侈品牌Bally創立於1851年，擁有悠久傑出的製鞋傳統，2024秋冬系列正式發表，新任創意總監Simone Bellotti藉由本季為這百年品牌注入許多新穎細節，將此命名為「Der Wanderer」（漫遊旅人），帶領大眾進入瑞士高山探索傳奇故事，當中也融合了蘇黎世街頭經典實穿的著裝格調。Simone也將自己喜愛的龐克元素投射其中，皮革背心及Beckett Swiss裝飾肩背包滿布金屬飾件的雙尾人魚、乳牛、牧羊人、Bally Crest家族徽章，還有吞食自己尾巴的銜尾蛇，酷帥狂野的同時卻又充滿童趣，BALLYRINA Swiss裝飾平底鞋與PLUME短靴則是品牌一柔一剛的體現。

▲▼ bally 。（圖／品牌提供）

▲皮革背心及Beckett Swiss裝飾肩背包滿布金屬飾件的雙尾人魚、乳牛、牧羊人、Bally Crest家族徽章 。（圖／品牌提供）

▲▼ bally 。（圖／品牌提供）

▲▼ bally 。（圖／品牌提供）

▲BALLYRINA Swiss裝飾平底鞋、PLUME短靴 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

說流行, GUCCI, 馬銜鍊樂福鞋, 時尚, 70年, 品牌

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