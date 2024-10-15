將經典名著濃縮成一支香水！透過嗅覺領略書香情境超特別

記者李薇／台北報導 圖／記者李薇攝、品牌提供

經典名著反映了當代的文化思想，其用字遣詞即使時隔多年依舊歷久彌新，每個鋪陳都值得讓人細細品味，英倫香氛品牌Miller Harris從2018年，受到Scott. F. Fitzgerald作品《Tender Is The Night》（譯名：夜未央）華麗的辭藻影響，製作出「詼諧曲淡香精」；2024年再度網羅世界名著，把每個故事或是章節片段，濃縮成一支香水協奏曲，透過前中後味三個不同的層次，帶領品香者進入書香世界，用嗅覺體會詞句的意境。

Virginia Woolf在作品《To The Lighthouse》（譯名：到燈塔去）中，細膩的描繪了內在心靈的掙扎與波折情緒，「然而，在黑夜之後依舊是黑夜。冬天儲存了大量的黑夜，用它永不疲倦的手指，等量地、平均地分配安排它們。它們延得更長，它們變得更黑。」

為了呈現出段落中深沉無盡的黑夜，調香師Emilie Bouge運用鼠尾草、薄荷和尤加利葉帶來冷冽的氣息，海鹽與小荳蔻模擬海浪拍打在蘇格蘭懸崖邊的激盪，雪松木與喀什米爾酮的木質調混合海底深邃，以及沒藥與廣藿香的土壤氣息，描繪深沉且絕望的孤寂感，從而誕生了這支「礦野夜粼淡香精」。

從文字的描述上，礦野夜粼淡香精看起來似乎是支很黑暗的香氣，但實際從嗅覺的角度體驗之後，透過香材堆疊出的清冷感，讓人有耳目一新的感受，雖然是芳香海洋調香氣，卻不會讓人感受到過於濃重的夏日海風氣息，反而是較為淡雅具有涼意的清新氛圍，特別的能讓混沌的腦袋瞬間清晰，非常值得品味。

提到海洋調香氣，來自義大利品牌DOLCE&GABBANA的淺藍心動印記男女對香，將專屬於卡布里島的度假氣息，以及情人間的浪漫絮語，運用香材展現出來，白色基底上躍有藍色圖紋設計，展現出浪漫又熱情的氛圍，男香透過西西里檸檬、絲柏和琥珀木，帶出陽光感十足的海洋木質調；女香則是運用義大利佛手柑、桃子與雪松，展現出熱情又活力的氛圍。