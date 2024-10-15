fb ig video ETtoday search mobile

HUNDR. 半導體科技打造保暖衣！王棠云、林哲熹穿愛牌示範自然系穿搭

>

記者鮑璿安／台北報導

時尚品牌 HUNDR. 首間體驗店開幕，今邀請林哲熹、王棠云演繹秋冬系列，兩人詮釋大地色調的舒適穿著，都不約而同表示很接近自己的私服穿搭。林哲熹很喜歡品牌無性別的設計理念，更透露私下會叫太太買大一點的外套，這樣自己也可以穿，「女生穿男裝其實很酷」。

▲▼ HUNDR. 。（圖／品牌提供）

▲林哲熹演繹寬版繭形斜紋褲 $3,980；王棠云穿半開襟開扣連袖天絲襯衫 $5,080。（圖／品牌提供）

▲▼ HUNDR. 。（圖／品牌提供）

▲林哲熹穿著輕量鋪棉天絲襯衫外套 NT$9,680；王棠云穿著半開襟開扣連袖天絲襯衫 $5,080。（圖／品牌提供）

HUNDR. 設計風格與自然靈感結合，打造簡約且從容的態度，設計團隊融入紐約、巴黎、東京等地的生活經歷，2024秋冬新品系列以「Primal Revival」為主題，林哲熹與王棠云分別演繹2套新造型，包括高領寬版繭形斜紋上衣、繭形羊毛開襟衫、半開襟拉鍊天絲襯衫等單品。王棠云分享穿著心得表示：「整個色系舒服我很喜歡，因為家中衣櫥裡面的衣服都能夠搭配，完全不會過季。」林哲熹則是被輕量鋪棉襯衫外套所吸引，中間層使用鈦金屬科技棉輕量升溫，「有半導體技術，聽起來就覺得想要試試看」。

▲▼ HUNDR. 。（圖／品牌提供）

▲▼ HUNDR. 。（圖／品牌提供）

▲▼ HUNDR. 。（圖／品牌提供）

HUNDR. 以半導體科技技術為基礎，看點之一的鋪棉外套就是運用半導體製程的「Air-coating」濺鍍技術，為纖維覆蓋上一層金屬分子鍍膜，達到輕量升溫的特性。品牌標誌性的繭形剪裁衣著，結合天然美麗諾羊毛、天絲、蠶絲等材質，提供原始穿搭感受。除了男女裝外著以外，還有以極親膚材質著稱的內著系列，包括女性的蠶絲平口內褲、莫代爾居家服套組，居家配件系列等。

▲柯震東 。（圖／品牌提供）

▲柯震東 。（圖／品牌提供）

▲柯震東 。（圖／品牌提供）

▲Studio Doe打造無性別概念，融入全新2024 GENDER FREE系列中，柯震東擔任代言人。（圖／品牌提供）

同時，Studio Doe打造無性別概念，融入全新2024 GENDER FREE系列中，設計基礎以「同型不同版」從剪裁上將服飾分製出男女款，作為低調情侶裝再適合不過了，讓各式身材的男女皆能自由挑選風格。而柯震東搶先示範此系列，換上GENDER FREE 水洗針織丹寧夾克，以特殊水洗工藝，呈現低飽和色系的斑駁層次細節，搭配上秋冬時節專屬的軟綿舒絨鬆身衛衣，造型舒適且時髦。

關鍵字：

時尚品牌, HUNDR., 林哲熹, 王棠云, 秋冬系列

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

曾馨瑩拎愛馬仕粉紅包喝喜酒　和舒淇、林熙蕾、關穎組成逆齡大隊

曾馨瑩拎愛馬仕粉紅包喝喜酒　和舒淇、林熙蕾、關穎組成逆齡大隊

郭雪芙瘦4公斤搶「金鐘紅毯第一美」　穿Repetto訂製鞋想原地轉圈

郭雪芙瘦4公斤搶「金鐘紅毯第一美」　穿Repetto訂製鞋想原地轉圈

從「無話不說」到「無話可說」　感情出現危機的6跡象

從「無話不說」到「無話可說」　感情出現危機的6跡象

大巨蛋「最美地下街」國慶+職棒業績爆！韓式炸雞始祖11月登場 減肥總失敗？試試4招「降低食慾法」從換掉盤子顏色開始 《媽媽朋友的兒子》最強閨蜜金智恩太圈粉！看完「私服穿搭」更愛她 換季正適合！「5款洗髮精」推薦　解決落髮、頭皮屑問題 地上的影子是誰的？超準心測一張圖看出你的「真實性格」 紅燒牛肉麵竟居冠！營養師曝「台味麵食熱量表」　 Miller Harris以紅樓夢為靈感打造香氛、Dior重新詮釋5款經典香精

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面