HUNDR. 半導體科技打造保暖衣！王棠云、林哲熹穿愛牌示範自然系穿搭

記者鮑璿安／台北報導

時尚品牌 HUNDR. 首間體驗店開幕，今邀請林哲熹、王棠云演繹秋冬系列，兩人詮釋大地色調的舒適穿著，都不約而同表示很接近自己的私服穿搭。林哲熹很喜歡品牌無性別的設計理念，更透露私下會叫太太買大一點的外套，這樣自己也可以穿，「女生穿男裝其實很酷」。

▲林哲熹演繹寬版繭形斜紋褲 $3,980；王棠云穿半開襟開扣連袖天絲襯衫 $5,080。（圖／品牌提供）

▲林哲熹穿著輕量鋪棉天絲襯衫外套 NT$9,680；王棠云穿著半開襟開扣連袖天絲襯衫 $5,080。（圖／品牌提供）

HUNDR. 設計風格與自然靈感結合，打造簡約且從容的態度，設計團隊融入紐約、巴黎、東京等地的生活經歷，2024秋冬新品系列以「Primal Revival」為主題，林哲熹與王棠云分別演繹2套新造型，包括高領寬版繭形斜紋上衣、繭形羊毛開襟衫、半開襟拉鍊天絲襯衫等單品。王棠云分享穿著心得表示：「整個色系舒服我很喜歡，因為家中衣櫥裡面的衣服都能夠搭配，完全不會過季。」林哲熹則是被輕量鋪棉襯衫外套所吸引，中間層使用鈦金屬科技棉輕量升溫，「有半導體技術，聽起來就覺得想要試試看」。

HUNDR. 以半導體科技技術為基礎，看點之一的鋪棉外套就是運用半導體製程的「Air-coating」濺鍍技術，為纖維覆蓋上一層金屬分子鍍膜，達到輕量升溫的特性。品牌標誌性的繭形剪裁衣著，結合天然美麗諾羊毛、天絲、蠶絲等材質，提供原始穿搭感受。除了男女裝外著以外，還有以極親膚材質著稱的內著系列，包括女性的蠶絲平口內褲、莫代爾居家服套組，居家配件系列等。

▲Studio Doe打造無性別概念，融入全新2024 GENDER FREE系列中，柯震東擔任代言人。（圖／品牌提供）

同時，Studio Doe打造無性別概念，融入全新2024 GENDER FREE系列中，設計基礎以「同型不同版」從剪裁上將服飾分製出男女款，作為低調情侶裝再適合不過了，讓各式身材的男女皆能自由挑選風格。而柯震東搶先示範此系列，換上GENDER FREE 水洗針織丹寧夾克，以特殊水洗工藝，呈現低飽和色系的斑駁層次細節，搭配上秋冬時節專屬的軟綿舒絨鬆身衛衣，造型舒適且時髦。