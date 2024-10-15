你隱藏的天賦是什麼？快花1分鐘了解自己的優點

記者李薇／台北報導 圖／小紅書

在庸庸碌碌的生活之中，很難停下來去找尋自己真正的特色與能力，總是被生活支配著前進，那不妨簡單花個1分鐘，選擇一下你直覺想要打開的門，可以測試出你隱藏的天賦，讓自己更有底氣往前衝刺。

Q：以下這四個門會想要選擇哪一扇門？

A.紅色

B.黃色

C.藍色



D.綠色

A.紅色

選擇紅色這扇門的你有著天不怕地不怕的勇氣，對於挑戰從來不會覺得是阻礙，加上個性見義勇為，是個很有衝勁的狀態，只是現在有點迷茫未來的選擇，其實擁有這樣的能量，到哪都不需要擔心。

B.黃色

選擇黃色這扇門的你不是一個話多的人，你擁有很聰明的腦袋與知識，只是尚未找到好好施展的方法，對於現狀想要改變卻不知從何下手，所以感到相當焦慮，需要好好靜下來思考。

C.藍色

選擇這扇門的你是一個真誠又努力的人，擁有敏銳的觀察力，因為如此，所以對待任何事情可以從不同的角度切入，超強的臨場反應在社交場合簡直就是游刃有餘的遊走在各種狀態之間。

D.綠色

選擇綠色大門的你擁有天馬行空的想法，對於美擁有很強的天賦，加上善良又有責任心的個性，非常適合從事藝術相關的工作，不僅施展長才，更有機會獲得大家的賞識。