跟著買不踩雷！2024上半年度「開架彩妝排行榜」公開　

記者曾怡嘉／台北報導

藥妝店琳瑯滿目的商品到底該怎麼選擇，與其聽網友說，銷售排行榜更是騙不了人，寶雅公開2024上半年度「開架彩妝排行榜」，跟著買絕對不踩雷。

#第1名



▲Za美白隔離霜，#透亮紫，35g，300元。

利用紫色隔離霜可以修飾蠟黃來校正膚色，內含有添加首創美肌濾鏡科技，將自然光轉換成暖調光澤，均勻塗抹肌膚上質地水潤不卡粉，價格更是高CP值。

#第2名

▲媚比琳 飛天翹防水睫毛膏，黑色，469元。

輕刷睫毛立即呈現放射狀纖長睫毛，內含角蛋白保養成分，滋養睫毛更強韌，不怕睫毛夾造成的拉扯傷害，刷睫毛同時能調整毛流，自然又捲翹！

#第3名

▲PRAMY 後臺保濕定妝噴霧-柔焦霧面，439元。

輕輕一噴快速鎖妝，細緻噴霧可全臉噴灑均勻，共推出兩種妝效，可依據不同膚質選擇，其中的柔焦霧面適合偏油的肌膚使用。

#第4名

▲凱婷 進化版持久眼線液筆EX3.0，#BK-1，380元。

全新進化版一筆即可畫出醒目線條，耐汗、皮脂、不易暈染掉色，卸妝時只要使用溫水即可卸除。

#第5名

▲I'M MEME我愛磨皮柔焦蜜粉，10g，420元。

專櫃網篩設計，輕鬆控制出粉量，不卡粉不易脫妝，就連條碼瀏海一拍也能瞬間吸附油脂，重回完美空氣蓬鬆狀態。

#第6名

▲花洛莉亞 可愛頌三色遮瑕膏3.9g，320元。

奶油膏質地一抹細緻融進皮膚裡，多次疊加也不易浮粉。最淺色可提亮肌膚，中間色可校正黑眼圈及眼下暗沉，膚色可修飾瑕疵和痘疤。

#第7名

▲INTOYOU唇頰兩用唇泥，2g，435元。

唇膏也能當作腮紅，如泥巴般質地絲滑好延展，柔霧妝效飽滿立體，顯色度也剛剛好。

#第8名

▲PeachC 午後時光霧面腮紅，4g，#02蜜桃甜茶，350元。

寶雅獨家販售，空氣感細緻粉質如羽毛般呈現粉嫩雙頰，多次疊擦依然輕盈不厚重也不飛粉。

#第9名

▲16 BRAND迷你雜誌彩妝盤，#Vol.09人魚珍珠，630元。

一盤可以當眉毛、眼影、腮紅、修容、眼部打亮做使用，粉調眼影讓眼妝呈現清透妝感再加上亮片色點綴，你也能輕鬆擁有韓系女團妝。