金智媛愛用保養限定增量180%！梅田阪急彩妝首次登台超珍稀

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

限量總是會讓人失去理智，畢竟錯過就不會再有，失心瘋也是很正常，以下就來分享近期限定必搶的美妝好物，擁有不會後悔。

＃RMK 立體調色眼盤，售價2150元

RMK每年都會各有一次伊勢丹、梅田阪急限定彩妝，過去甚至僅在日本發售，從來不會到海外，但今年不一樣，梅田阪急「THE STRIKING LANDSCAPE」限量秋妝系列，終於第一次來台灣台北新光三越信義A8販售，超級限量的稀有品項，眼影、頰彩與唇彩各一種限定色，尤其是由創意總監Yuki操刀的眼影盤系列，絕對是粉絲必收，柔潤細膩的發色度，洗鍊時髦的四格色選，單刷或是疊加都很好看，而且是日常就可以輕鬆展現的時尚感，一抹立刻態度滿分。

＃THE WHOO 重生秘帖NAD青春加量禮盒，售價6000元



重生秘帖一直以來都是THE WHOO后非常經典又熱賣的單品，上市以來全球累積銷量突破1000萬瓶，2024年更是迎來好消息，由南韓演員金智媛擔任其品牌大使，立刻為品牌注入新的優雅能量，在周年慶檔期更是限量推出重生秘帖NAD青春加量禮盒，直接增量增量180%，守護肌膚更有感，連金智媛的敏感肌都對它愛不釋手，想跟歐膩一樣高清近拍無細紋，絕對不能錯過。

＃ORBIS 蜜釀染唇液，售價570元

今年護唇系唇彩是不能錯過的單品，一抹立刻擁有好氣色，同時又不會過於強勢的妝效，一抹立刻打造澎潤感雙唇，ORBIS也發售全新限量蜜釀染唇液，總共有6個色選，無香料配方添加角鯊烯、玻尿酸、水解膠原蛋白，可以帶給嘴唇水感保濕效果。