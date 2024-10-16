IKEA「躺平派對」狂吸8000人報名！大打枕頭戰、揪好友拍床照都行

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

IKEA 16日在內湖店舉行「躺平派對」，現場吸引超多民眾穿睡衣來睡一晚，現場不僅有DJ配樂，整個空間更被設置成多區好玩又好拍的場景，不僅可以大打枕頭大戰，還能跟好友一起拍超可愛床照，限定快閃展區開放到年底，搶先拍照打卡還可以打小禮物，超有趣體驗千萬不要錯過。

躺平派對短短6天就狂吸8000人報名，最後由IKEA抽出8組報名者可以來睡一晚，16日晚間活動現場也吸引許多人前來參與，穿著睡衣、睡褲，儀式感滿分，原本的床鋪展示區甚至被打造成各種拍照情境，其中，由百顆枕頭裝置成的枕頭大戰區域超受歡迎，各種不同材質、花樣的枕頭任你砸，舒壓又療癒。

最主軸的躺平區利用多種不同風格的床鋪組成，躺上去可以發現天花板隱藏鏡框，可以透過反射與好友一起留下最潮紀念，另外，還有兩張雙人床墊組成的跳跳床區域、對枕頭出拳測試壓力的一拳舒壓吧等等，每一關都超級有趣好玩，跟朋友一起拍照留念，還有機會拿燙布貼，在闖關完成之後可以請工作人員幫忙加熱，製作屬於自己的衣服或包包。

年輕人喜愛的美妝品牌艾杜紗「茶癒美妝屋」也在11日展開全台巡迴，超浪漫法式玻璃屋裡面陳列各種彩妝與底妝新品，還提供茶癒占卜服務，測出專屬茶系妝容，想要立刻掌握日系最新妝容一定要朝聖。





