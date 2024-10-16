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Simone Rocha x Crocs台灣發售！全新加絨雲朵洞洞鞋　夢幻款式一次看

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記者鮑璿安／綜合報導

聊到今年度的夢幻聯名鞋履，Simone Rocha X Crocs系列想必榜上有名吧！在時尚迷引頸期盼之下，全新的秋冬聯名在10月17日於Simone Rocha台北大安旗艦店獨家限量開賣，與全球同步發售，絢麗的水鑽珍珠鞋搶眼報到。

▲▼Simone Rocha x Crocs台灣發售 。（圖／品牌提供）

▲▼Simone Rocha x Crocs台灣發售 。（圖／品牌提供）

▲珍珠元素是Simone Rocha標誌性的設計語言，與Crocs的夢幻聯動早就圈粉不少人 。（圖／品牌提供）

珍珠元素是Simone Rocha標誌性的設計語言，與Crocs的夢幻聯動早就圈粉不少人，最新秋冬聯名款中，延續Crocs經典厚底與高跟款式，更增加兩款短靴型與毛絨拖鞋，打造充滿季節感的造型。此次分別有鉚釘厚底洞洞鞋 、人魚高跟洞洞鞋、加絨雲朵洞洞鞋、鉚釘造型娃娃短靴，維持舒適腳感的同時，也帶來滿滿的奢華元素。

▲▼Simone Rocha x Crocs台灣發售 。（圖／品牌提供）

▲銀色人魚高跟洞洞鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼Simone Rocha x Crocs台灣發售 。（圖／品牌提供）

▲黑色鉚釘厚底洞洞鞋。（圖／品牌提供）

▲▼Simone Rocha x Crocs台灣發售 。（圖／品牌提供）

▲黑色加絨雲朵洞洞鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼Simone Rocha x Crocs台灣發售 。（圖／品牌提供）

▲咖啡色鉚釘厚底洞洞鞋 。（圖／品牌提供）

色調上則有黑色、銀色、雪白色、咖啡色，運用叛逆的鉚釘扣與毛絨滾邊加持，結合水鑽、珍珠等品牌最經典的符碼，將品牌搞怪暗黑美學發揮得淋漓盡致。此次在鞋頭也加入如腰帶的花朵造型鞋扣，能夠與Simone Rocha服飾形成完美呼應，碰撞出強烈的視覺效果，上腳絕對是最吸睛單品。

▲郭雪芙。（圖／品牌提供）

▲ Michael鞋款。（圖／品牌提供）

▲郭雪芙。（圖／品牌提供）

▲Repetto L'Atelier訂製鞋工坊面料。（圖／品牌提供）

同時，法國芭蕾精品鞋履Repetto首次在台引進匠人工作坊，Repetto L'Atelier訂製鞋工坊提供9款經典鞋型，涵蓋Cendrillon、標誌性Zizi牛津鞋、高跟芭蕾舞鞋Camille等話題款式，提供超過百款面料材質，從鞋款到鞋墊甚至是吊飾緞帶等細節隨心挑選，更能夠以個性化字母數字做搭配，讓品牌愛好者打造出獨一無二的夢幻款式。自10月14日起於台北、台中展開11天訂製鞋巡迴工作坊，鞋款直送法國全程手工製作，訂購後需等待4至6周。

▲郭雪芙。（圖／品牌提供）

▲郭雪芙。（圖／品牌提供）

▲Repetto L'Atelier訂製鞋服務首次引進台灣，依個人風格挑選鞋款、鞋墊、吊飾及緞帶等細節，打造專屬鞋履。（圖／品牌提供）

關鍵字：

時尚, 聯名鞋, SimoneRocha, Crocs, 鞋履

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