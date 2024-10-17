fb ig video ETtoday search mobile

DIOR獨角獸包超仙氣、芭蕾舞鞋很龐克　2025早春走進蘇格蘭　

>

▲DIOR Tod`s Valentino 2025早春。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2025早春系列，今年6月在蘇格蘭愛丁堡的德拉蒙德城堡花園（The Gardens of Drummond Castle）發表。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

DIOR今年6月在愛丁堡發表的2025早春度假系列在台北現蹤，彷彿走進了大不列顛島北方的蘇格蘭，女王瑪麗一世與貴族的服裝特色、專屬於DIOR的格紋，都成為重要元素，蘇格蘭的「國獸」獨角獸與「國花」薊花躍上包包，美麗又仙氣，龐克風則是讓貴氣接上地氣，鉚釘裝飾的服裝、很有個性的芭蕾舞鞋，讓蘇格蘭的故事更完整。一起來畫重點，看看DIOR 2025早春有哪些特色與吸睛之作。

▲DIOR 2025早春。（圖／記者林明瑋攝）

▲帶有搖滾風格的芭蕾舞鞋、繡著獨角獸的Lady Dior包。（圖／記者林明瑋攝）

▲DIOR 2025早春。（圖／記者林明瑋攝）

▲Book Tote與莫卡辛鞋都很有特色。（圖／記者林明瑋攝）

▲DIOR 2025早春。（圖／記者林明瑋攝）
▲剪絨羊毛Lady Dior包。（圖／記者林明瑋攝）

▲DIOR Tod`s Valentino 2025早春。（圖／品牌提供）
▲貝殼、海星、海馬、珊瑚等，如同貴族們旅行時蒐集的珍奇物，成為各種飾品。

▲DIOR Tod`s Valentino 2025早春。（圖／品牌提供）

1955年春夏影像
Christian Dior先生在蘇格蘭伯斯郡的Gleneagles Hotel舉辦1955春夏時裝秀，成為DIOR與當地連結的開端，如今女裝創意總監Maria Grazia Chiuri將當時的黑白照片印在服裝與包包上，也許只是點綴，也許是一格格填至滿版，重現了過往。

▲DIOR Tod`s Valentino 2025早春。（圖／品牌提供）

▲DIOR Tod`s Valentino 2025早春。（圖／品牌提供）

▲DIOR Tod`s Valentino 2025早春。（圖／品牌提供）

▲DIOR Toujours大型提包，印著1955年春夏時裝秀的影像，135,000元。

蘇格蘭女王瑪麗一世
16世紀的蘇格蘭女王瑪麗一世是歷史上的悲劇人物，出生6天便繼位、經歷多次婚姻與王位的糾葛，最終上了斷頭台，但Maria Grazia Chiuri聚焦在她對於刺繡的鍾情，被監禁長達19年的瑪麗一世，靠著刺繡抒發心境，因此在2025早春系列中，有許多繁複美麗的刺繡，呈現在領子上彷彿奢華珠寶，並以天鵝絨禮服、蓬袖與花苞裙，重新詮釋了貴族的衣著。

▲DIOR Tod`s Valentino 2025早春。（圖／品牌提供）

▲DIOR Tod`s Valentino 2025早春。（圖／品牌提供）

▲DIOR Tod`s Valentino 2025早春。（圖／品牌提供）

專屬DIOR的格紋
蘇格蘭格紋曾象徵身份地位，每個家族都有專屬的格紋，DIOR在2025早春系列中有大量格紋，看似簡單，其實是專為DIOR設計，且由蘇格蘭百年品牌Harris Tweed織造，今年9月泰勒絲（Taylor Swift）在紐約出席MTV音樂錄影帶大獎，便穿著DIOR 2025早春的黃色格紋馬甲洋裝，有特色又有氣勢。

▲DIOR 2025早春。（圖／記者林明瑋攝）

▲DIOR 2025早春。（圖／記者林明瑋攝）

▲格紋服裝變化相當多。（圖／記者林明瑋攝）

▲DIOR Tod`s Valentino 2025早春。（圖／品牌提供）

▲今年9月泰勒絲穿DIOR 2025早春格紋馬甲洋裝在紐約參加MTV音樂錄影帶大獎。

▲DIOR Tod`s Valentino 2025早春。（圖／品牌提供）
▲靴子搭配格紋長襪。

龐克精神
格紋不只是蘇格蘭貴族，1970年代開始盛行於英國的龐克文化，也熱烈地擁抱格紋，轉換到2025早春的DIOR，像是利用格紋串起上流社會與當時反主流的龐克精神，百褶短裙是一定要有的，搭配鉚釘丹寧上衣展現個性，近期流行的芭蕾舞鞋也以龐克風呈現，絕對是帥女孩必備。

▲DIOR Tod`s Valentino 2025早春。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2025早春。（圖／記者林明瑋攝）

▲龐克風芭蕾舞鞋。（圖／記者林明瑋攝）

獨角獸和薊花
夢幻的獨角獸是蘇格蘭的國獸，DIOR將牠繡在Lady Dior包上，也藏在本季的Toile de Jouy法式印花圖案中，薊花是蘇格蘭的國花，同樣在Lady Dior包上能見到蹤影，甚至以立體手法呈現，展現精湛工藝，並運用刺繡、珠飾等方式，讓薊花在服裝上綻放。

▲DIOR 2025早春。（圖／記者林明瑋攝）

▲DIOR 2025早春。（圖／記者林明瑋攝）

▲Lady Dior包上有獨角獸刺繡圖案。（圖／記者林明瑋攝）

▲DIOR Tod`s Valentino 2025早春。（圖／品牌提供）

▲DIOR Tod`s Valentino 2025早春。（圖／品牌提供）
▲多彩薊花圖騰大型Book Tote托特包，115,000元。

【更多2025早春系列】

VALENTINO
在新任創意總監Alessandro Michele的操刀下，VALENTINO融入了他擅長的繁複美學，今年6月亮相的早春系列是他接掌後的首個作品，以「Avant les Débuts」（法文：開始之前）為題，近期發表了廣告大片，靈感來自意大利傳奇導演費里尼（Federico Fellini），展現魔幻與現實主義之間的美學風格。

▲valentino早春。（圖／品牌提供）

▲DIOR Tod`s Valentino 2025早春。（圖／品牌提供）

TOD’S
創意總監Matteo Tamburini繼續探索義式生活風格，材質是重點，精緻的納帕皮革勾勒出服裝的輪廓，麂皮如同羊絨般柔軟，打造出裝飾著皮革細節的羊毛混防水布料風衣、以熱封黏合帆布製成的特大外套、採用柔軟Pashmy麂皮製成的襯衫形外套等，TOD’S運用義大利傳統的精湛手工藝，讓高級材質變成一套一套實穿而講究的服裝。

▲DIOR Tod`s Valentino 2025早春。（圖／品牌提供）

▲DIOR Tod`s Valentino 2025早春。（圖／品牌提供）

▲DIOR Tod`s Valentino 2025早春。（圖／品牌提供）

►蔡依林新造型「戴包頭帽」變復古名伶！VALENTINO代言人搶曬火辣新裝

►維密大秀隔6年強勢回歸有何改變？大尺碼模特兒、立即購買模式力求轉型

關鍵字：

DIOR, 2025早春, 早春, VALENTINO, TOD’S, Taylor Swift

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

Lisa火辣助陣維密大秀！「連換3戰袍」蕾絲內衣、星空披風露S曲線吸睛

Lisa火辣助陣維密大秀！「連換3戰袍」蕾絲內衣、星空披風露S曲線吸睛

蔡依林新造型「戴包頭帽」變復古名伶！VALENTINO代言人搶曬火辣新裝

蔡依林新造型「戴包頭帽」變復古名伶！VALENTINO代言人搶曬火辣新裝

直覺選一個時鐘！日網神準「指針心測」分析下一段戀愛如何萌芽

直覺選一個時鐘！日網神準「指針心測」分析下一段戀愛如何萌芽

Simone Rocha x Crocs台灣發售！全新加絨雲朵洞洞鞋　夢幻款式一次看 萬寶龍包鎖扣變白朗峰輪廓　配新色超吸睛 愛情不付出只索取的三大星座！TOP 1喜歡被疼愛　自己寵人卻覺得沒面子 沛納海輕盈綠錶不到100克　輕量材質紋理獨一無二 張韶涵名牌買成精　香奈兒耳機項鍊錶、德國名錶上身輕鬆破百萬 IKEA「躺平派對」狂吸8000人報名！大打枕頭戰、揪好友拍床照都行 DIOR獨角獸包超仙氣、芭蕾舞鞋很龐克　2025早春走進蘇格蘭　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面