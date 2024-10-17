DIOR獨角獸包超仙氣、芭蕾舞鞋很龐克　2025早春走進蘇格蘭　

▲DIOR 2025早春系列，今年6月在蘇格蘭愛丁堡的德拉蒙德城堡花園（The Gardens of Drummond Castle）發表。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

DIOR今年6月在愛丁堡發表的2025早春度假系列在台北現蹤，彷彿走進了大不列顛島北方的蘇格蘭，女王瑪麗一世與貴族的服裝特色、專屬於DIOR的格紋，都成為重要元素，蘇格蘭的「國獸」獨角獸與「國花」薊花躍上包包，美麗又仙氣，龐克風則是讓貴氣接上地氣，鉚釘裝飾的服裝、很有個性的芭蕾舞鞋，讓蘇格蘭的故事更完整。一起來畫重點，看看DIOR 2025早春有哪些特色與吸睛之作。

▲帶有搖滾風格的芭蕾舞鞋、繡著獨角獸的Lady Dior包。（圖／記者林明瑋攝）

▲Book Tote與莫卡辛鞋都很有特色。（圖／記者林明瑋攝）



▲剪絨羊毛Lady Dior包。（圖／記者林明瑋攝）



▲貝殼、海星、海馬、珊瑚等，如同貴族們旅行時蒐集的珍奇物，成為各種飾品。

1955年春夏影像

Christian Dior先生在蘇格蘭伯斯郡的Gleneagles Hotel舉辦1955春夏時裝秀，成為DIOR與當地連結的開端，如今女裝創意總監Maria Grazia Chiuri將當時的黑白照片印在服裝與包包上，也許只是點綴，也許是一格格填至滿版，重現了過往。

▲DIOR Toujours大型提包，印著1955年春夏時裝秀的影像，135,000元。

蘇格蘭女王瑪麗一世

16世紀的蘇格蘭女王瑪麗一世是歷史上的悲劇人物，出生6天便繼位、經歷多次婚姻與王位的糾葛，最終上了斷頭台，但Maria Grazia Chiuri聚焦在她對於刺繡的鍾情，被監禁長達19年的瑪麗一世，靠著刺繡抒發心境，因此在2025早春系列中，有許多繁複美麗的刺繡，呈現在領子上彷彿奢華珠寶，並以天鵝絨禮服、蓬袖與花苞裙，重新詮釋了貴族的衣著。

專屬DIOR的格紋

蘇格蘭格紋曾象徵身份地位，每個家族都有專屬的格紋，DIOR在2025早春系列中有大量格紋，看似簡單，其實是專為DIOR設計，且由蘇格蘭百年品牌Harris Tweed織造，今年9月泰勒絲（Taylor Swift）在紐約出席MTV音樂錄影帶大獎，便穿著DIOR 2025早春的黃色格紋馬甲洋裝，有特色又有氣勢。

▲格紋服裝變化相當多。（圖／記者林明瑋攝）

▲今年9月泰勒絲穿DIOR 2025早春格紋馬甲洋裝在紐約參加MTV音樂錄影帶大獎。



▲靴子搭配格紋長襪。

龐克精神

格紋不只是蘇格蘭貴族，1970年代開始盛行於英國的龐克文化，也熱烈地擁抱格紋，轉換到2025早春的DIOR，像是利用格紋串起上流社會與當時反主流的龐克精神，百褶短裙是一定要有的，搭配鉚釘丹寧上衣展現個性，近期流行的芭蕾舞鞋也以龐克風呈現，絕對是帥女孩必備。

▲龐克風芭蕾舞鞋。（圖／記者林明瑋攝）

獨角獸和薊花

夢幻的獨角獸是蘇格蘭的國獸，DIOR將牠繡在Lady Dior包上，也藏在本季的Toile de Jouy法式印花圖案中，薊花是蘇格蘭的國花，同樣在Lady Dior包上能見到蹤影，甚至以立體手法呈現，展現精湛工藝，並運用刺繡、珠飾等方式，讓薊花在服裝上綻放。

▲Lady Dior包上有獨角獸刺繡圖案。（圖／記者林明瑋攝）



▲多彩薊花圖騰大型Book Tote托特包，115,000元。

【更多2025早春系列】

VALENTINO

在新任創意總監Alessandro Michele的操刀下，VALENTINO融入了他擅長的繁複美學，今年6月亮相的早春系列是他接掌後的首個作品，以「Avant les Débuts」（法文：開始之前）為題，近期發表了廣告大片，靈感來自意大利傳奇導演費里尼（Federico Fellini），展現魔幻與現實主義之間的美學風格。

TOD’S

創意總監Matteo Tamburini繼續探索義式生活風格，材質是重點，精緻的納帕皮革勾勒出服裝的輪廓，麂皮如同羊絨般柔軟，打造出裝飾著皮革細節的羊毛混防水布料風衣、以熱封黏合帆布製成的特大外套、採用柔軟Pashmy麂皮製成的襯衫形外套等，TOD’S運用義大利傳統的精湛手工藝，讓高級材質變成一套一套實穿而講究的服裝。