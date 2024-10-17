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Giorgio Armani新概念店洋溢度假感！標誌性正裝、La Prima小方包美翻

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記者鮑璿安／綜合報導

Giorgio Armani繼開設麗晶精品形象概念店之後，正式進駐台北新光三越A9，全新的概念店風格洋溢滿滿的度假氣息，同時引進最新2024秋冬系列、2025春夏系列服飾，標誌性的精緻剪裁正裝、鞋履、包款配件都齊全，成為全台最大店。

▲▼ GA 。（圖／品牌提供）

▲▼ GA 。（圖／品牌提供）

▲店內大量運用了自然元素與柔和的色調，將沙灘與海浪的輕盈感完美呈現 。（圖／品牌提供）

本次概念店為品牌全新的店裝風格，佔地約50坪，以「MARE」為主題，這一詞在義大利文中意為「海洋」，從中體現品牌的奢華自在感，店內大量運用了自然元素與柔和的色調，將沙灘與海浪的輕盈感完美呈現，讓顧客彷彿置身於一個充滿陽光與海風的度假勝地。

▲▼ GA 。（圖／品牌提供）

▲La Prima包款 。（圖／品牌提供）

韓星Rain日前登上雜誌封面，演繹GIORGIO ARMANI秋冬系列單品，他穿著天鵝絨鑲嵌水鑽飛行夾克十分帥氣，衣著以休閒的廓形疊加上奢華的水鑽元素，呈現出品牌最擅長的高級感。另外也推薦品牌標誌性的La Prima包款，誕生於90年代，實用的方包輪廓圈粉不少名人，連林志玲也曾經演繹過，而包款兩側的縫線靈感源於西裝口袋剪裁，採用磁扣開袋設計，內袋還提供放置口紅的小隔層，也有鏡子藏入其中，是很經典不過時的款式。品牌更將於十月底迎來Made to Measure頂級訂製服務，為追求極致品味的顧客提供專屬體驗。

▲▼ GA 。（圖／品牌提供）

▲GIORGIO ARMANI男裝系列天鵝絨鑲嵌水鑽飛行夾克 。（圖／品牌提供）

▲▼ GA 。（圖／品牌提供）

▲綿羊毛圓領秀場同款條紋針織毛衣 。（圖／品牌提供）

而Saint Laurent台北101旗艦店在上周盛大開幕，也彰顯Anthony Vaccarello的全新設計理念，店內牆面採用灰色大理石材質與大理石陳列架相互映襯，兩層樓的寬敞空間中，陳設包含男士和女士時裝、手袋、鞋履、配飾以及高級珠寶。此外，高級珠寶系列首次於台灣亮相，結合Cassandre標誌及Maillon圖案等多項經典的品牌元素，值得時尚迷親眼欣賞。

▲李宰旭 。（圖／品牌提供）

▲李宰旭 。（圖／品牌提供）

▲全新旗艦店也彰顯Anthony Vaccarello的設計理念，店內牆面採用灰色大理石材質與大理石陳列架相互映襯 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

GiorigioArmani, 台北新光三越, 概念店

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