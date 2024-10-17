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GUCCI美妝首個台灣快閃櫃登場！粉底液25個色選、唇彩8系列讓人選擇障礙

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GUCCI,ROOTON,彩妝,保養,美妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

記者李薇／台北報導　圖／記者李薇攝、品牌提供

GUCCI彩妝過去都在品牌專賣店販售，17日終於在台北忠孝SOGO開設全台首個美妝快閃櫃位，運用經典的花卉設計營造繽紛浪漫質感，現場不僅帶來經典的香水系列，更是擁有超多彩妝單品，包括：妝前乳、粉底、遮瑕膏、眼影、唇彩、指甲油等等，比起過去僅有蜜粉、氣墊粉餅還有唇膏，種類更加多元，光是粉底系列就有25個色號可選、唇彩更有8種系列，非常多元。

GUCCI,ROOTON,彩妝,保養,美妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

跟一般精品彩妝最大的不同，是GUCCI彩妝講求「多用途」，像是彩妝盤就不僅僅只能當作眼影，作為頰彩或是打亮都可以使用，不侷限於任何一種功能，可以更加創意、天馬行空的應用在各種情境，粉底液25個色選跟遮瑕液色號完全一樣，所以只要挑選到最適合自己膚色，就可以直接同步到同色選的遮瑕或是粉底，不需要另外試色。

GUCCI,ROOTON,彩妝,保養,美妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

品項眾多，絕對要帶的是GUCCI傾色雲霧唇膏 #509，是全球最熱賣也是廣告模特兒御用色選，不僅一抹就有飽和色調，絲絨質地更是宛如乳霜在雙唇化開，非常具有高奢感的紅色調，擦了立刻顯白；另外，傾慕星動腮紅 #4更是擦起來超可愛的蜜桃粉橘色，恰到好處的顯色度以及潤澤質感，輕刷上臉部肌膚完全不卡粉，重點又可以帶出好氣色。

GUCCI,ROOTON,彩妝,保養,美妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

在4年前就已經登陸台灣的南韓保養品牌ROOTON過去以線上販售的通路為主，在今年5月開設快閃店之後，受到不少消費者關注，今年終於在台北新光三越信義新天地A11落腳，推出全新產品淨粹植潤滾珠按摩油、淨粹植潤奇蹟賦活身體噴霧，傳遞品牌古希臘自然純淨的設計理念，讓顧客可以透過真實的體驗、聞香，親身感受植萃保養的魅力。

GUCCI,ROOTON,彩妝,保養,美妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

關鍵字：

GUCCI, ROOTON, 彩妝, 保養, 美妝

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