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換季新包換起來！Rosé、李宰旭同款大包裝得下所有東西又時髦

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BLACKPINK的Rosé（朴彩英），以俐落造型示範Y系列托特包的穿搭。（Saint Laurent提供）

圖文／鏡週刊

過了節氣中所謂的「寒露」，天氣明顯的涼意讓人知道冬季即將到來，在你我改變服裝穿著時，搭配的包款當然也要跟著換季！全新季節的包款，有志一同的以實用性強為主要訴求，讓包裹成厚厚暖暖的我們，可以在包包中塞好塞滿，裝進所有溫暖必須。

入手嘻嘻不嘻嘻

每個品牌都有自己的logo或是代表字母，關於Saint Laurent，則是自1970年代至今的「Y」。2025年春季的全新Y系列托特包，有粒面小牛皮以及帆布拼接植鞣皮革款式，大大的包體空間可以裝下所有的東西，包括BLACKPINK的Rosé（朴彩英）、韓國新生代男神李宰旭，都選用全黑色的Y系列托特包做為日常外出配備。

韓星李宰旭的機場穿搭，是緞面Teddy外套與仿舊黑色寬鬆牛仔褲搭配Y系列托特包，不經意中透露帥氣魅力。（Saint Laurent提供）

▲韓星李宰旭的機場穿搭，是緞面Teddy外套與仿舊黑色寬鬆牛仔褲搭配Y系列托特包，不經意中透露帥氣魅力。（Saint Laurent提供）

充滿夏日氛圍的沙色帆布拼接磚色植鞣皮革款式Y系列托特包，價格店洽。（Saint Laurent提供）

▲充滿夏日氛圍的沙色帆布拼接磚色植鞣皮革款式Y系列托特包，價格店洽。（Saint Laurent提供）

趕流行挖庫挖庫

身為DIOR創辦人迪奧先生（Christian Dior）的妹妹，Catherine Dior是大家口中暱稱的「Caro」，為了向她致敬而推出的DIOR Caro系列皮件，在2025早春度假系列裡，增添全新款式的「後背包」，光滑皮革包身點綴大型籐格紋紋路，辨識度強、實用度高、時髦力道夠，莫怪我們已可以看到BLACKPINK Jisoo、 NewJeans Haerin兩手自由的展現2025時尚趨勢了！

DIOR Caro奶油白色小羊皮大型籐格紋後背包中型款 NT$125,000（迪奧提供）

▲DIOR Caro奶油白色小羊皮大型籐格紋後背包中型款 NT$125,000。（迪奧提供）

BLACKPINK Jisoo以學院風look，詮釋DIOR Caro。（翻攝自Jisoo IG）

▲BLACKPINK Jisoo以學院風look，詮釋DIOR Caro。（翻攝自Jisoo IG）

DIOR Caro粉紅色小羊皮大型籐格紋後背包小型款 NT$110,000（迪奧提供）

▲DIOR Caro粉紅色小羊皮大型籐格紋後背包小型款 NT$110,000。（迪奧提供）

身為DIOR品牌大使的NewJeans Haerin，已率先示範DIOR Caro系列後背包。（翻攝自Haerin IG）

▲身為DIOR品牌大使的NewJeans Haerin，已率先示範DIOR Caro系列後背包。（翻攝自Haerin IG）

肆意穿搭我沒了

PRADA結合自家兩種經典包款融合出新生命，汲取Re-Edition系列與Cleo系列箇中精神，打造出全新的Aimée包款，梯形與半月型的輪廓輕柔又現代，軟紋皮革觸感豐厚，納帕皮革襯裡則賦予高級奢華感；新任品牌大使、泰國人氣演員Toey Jarinporn Joonkiat就以閒適風格的穿著，演繹包款的多功能與實用性。

PRADA新任品牌大使、泰國人氣演員Toey Jarinporn Joonkiat已示範Aimée包款的穿搭look。（PRADA提供）

▲PRADA新任品牌大使、泰國人氣演員Toey Jarinporn Joonkiat已示範Aimée包款的穿搭look。（PRADA提供）

Aimée皮革肩背包 NT$105,000（PRADA提供）

▲Aimée皮革肩背包 NT$105,000。（PRADA提供）

PRADA Aimée包款傳達一種隨興自在的生活態度。（PRADA提供）

▲PRADA Aimée包款傳達一種隨興自在的生活態度。（PRADA提供）

幹嘛不買要確欸

CELINE全新的Garance手袋自品牌標誌性的Triomphe Classique手袋汲取靈感，以獨具特色的長而圓潤的肩帶設計為特點，方正的立體廓形翻蓋，將復古金色飾件分為上部分刻有的CELINE與下部分的PARIS字樣，再通過複雜的機械工藝以TRIOMPHE徽誌金屬鎖扣結合在一起；韓國女團NewJeans的Danielle就很會搭配，立刻以不同的穿搭風格展露包款純粹的法式魅力。

韓國女團NewJeans的Danielle演繹全新Teen Garance手袋的法式魅力。（CELINE BY HEDI SLIMANE提供）

▲韓國女團NewJeans的Danielle演繹全新Teen Garance手袋的法式魅力。（CELINE BY HEDI SLIMANE提供）

Teen Garance金色層壓蛇皮手袋 NT$200,000（CELINE BY HEDI SLIMANE提供）

▲Teen Garance金色層壓蛇皮手袋 NT$200,000。（CELINE BY HEDI SLIMANE提供）

Teen Garance Vicky印花漆面牛皮革手袋 NT$135,000（CELINE BY HEDI SLIMANE提供）

▲Teen Garance Vicky印花漆面牛皮革手袋 NT$135,000。（CELINE BY HEDI SLIMANE提供）

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關鍵字：

鏡週刊, Saint Laurent, DIOR, PRADA, CELINE

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