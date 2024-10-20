陳喬恩45歲凍齡保養密技公開　喝豆漿抗老、葡萄柚減肥法瘦3公斤

文／美人圈

憑藉《墨雨雲間》人氣狂飆的陳喬恩日前傳出好消息，在9月下旬於馬來西亞蘭卡威補辦婚禮，搶先釋出的絕美婚紗照洋溢著滿滿粉紅泡泡氛圍！作為七、八年級生的女神，從婚紗美照中真的很難相信陳喬恩現已45歲，不僅整個人膚質光滑細緻、體態苗條纖瘦，還相比過去偶像劇時期更添女人味，整個人氣質爆棚。究竟陳喬恩是如何做到完全看不出歲月痕跡，以下也公開她的超強保鮮凍齡保養密技，趕緊來學一下。

▲陳喬恩。（圖／weibo@陳喬恩，下同）

▲婚紗照裡的陳喬恩狀態超好，超保鮮的成果，讓粉絲都敲碗保養秘技！

陳喬恩凍齡保養密技

每天喝無添加的豆漿抗老

還在羨慕陳喬恩十年如一日的美貌？學學女神多喝豆漿就對了！陳喬恩透露自己工作壓力大，痘痘就會冒不停，因此她每天都會喝無添加的豆漿，不僅能促進消化、幫助排毒，當中的大豆異黃酮具有類似雌激素的作用，能夠幫助維持皮膚的彈性和水分，減少皺紋生成，還有助內分泌調節，痘痘就會慢慢減少，皮膚看上去也更加年輕。同時其營養成分還可以有效提升抵抗力，有助於保持健康，根本是女性的抗老神飲了。

▲陳喬恩每天都會喝無添加的豆漿。（圖／weibo@陳喬恩、IG@iam_joechen）

缺啥補啥

陳喬恩表示自己膚質一到夏天就特別容易過敏，加上又是缺水、缺油的極乾肌，所以她會敷兩次面膜，步驟如下：保溼化妝水→敷第一片面膜→擦保養品→敷第二片油水平衡面膜。不過她也提醒大家並不是每個人都適合這套保養流程，一般人每周進行1-2次就足夠，天天使用反而會增加肌膚負擔！此外，陳喬恩化妝師也透露她在妝前「一定會敷面膜」，沒有一次沒有敷，同時搭配滾輪或按摩器輔助消水腫、稍微拉提一下，在保濕方面可謂是下足功夫。

▲陳喬恩保養流程公開。（圖／IG@iam_joechen，下同）

胸部UP靠泡澡按摩

陳喬恩除了擁有纖瘦身材外，還藏有傲人D罩杯！而她也大方公開自己平時不僅愛吃富含膠原蛋白的食物，還很喜歡「泡澡」，使用溫水泡澡可以促進血液循環，搭配指腹輕輕在胸部周圍打圈按摩，可以促進淋巴排毒，有助於提升胸部的緊實感。建議使用按摩油或乳液，以減少對皮膚的摩擦。

獨門葡萄柚減肥法

陳喬恩不藏私在小紅書上公開自己的瘦身法，並透露自己實際執行10天後，就瘦了3公斤、2.5個月內更是瘦下23公斤！這個獨門「葡萄柚減肥法」每餐都必須加入半顆葡萄柚（亦可榨成果汁飲用），並且搭配其他食物，必須連續吃12天，再休息兩日，以此類推。如有需要，每餐只可允許一杯無糖咖啡或者無糖茶！值得一提的是，想要嘗試這種減肥方式的話，也必須考慮自身身體因素，並詢問專業人士。

早餐：半顆葡萄柚、2顆蛋、2塊培根

午餐：半顆葡萄柚、沙拉

晚餐：半顆葡萄柚、任意肉類（魚肉為佳）、生菜或蔬菜

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