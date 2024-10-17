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侯佩岑「法式指甲」遇到瓶頸　笑嘆：美甲的盡頭是單色

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▲▼侯佩岑做美甲遇瓶頸　求網友交流靈感 。（圖／翻攝自小紅書／侯佩岑）

▲侯佩岑熱愛美甲，早已是日常的一部分。（圖／翻攝自小紅書/侯佩岑，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

侯佩岑近來將演藝重心轉往大陸，也積極更新《小紅書》分享她的美容保養，獲得不少網友青睞。近來她分享，從出道以來她就熱愛法式指甲，但近來遇到一些美甲瓶頸，希望網友們能交換一點美甲靈感，笑稱：「美甲的盡頭是單色」。

▲▼侯佩岑做美甲遇瓶頸　求網友交流靈感 。（圖／翻攝自小紅書／侯佩岑）

侯佩岑自出道就有「甜美主播」的稱號，多年來她美貌在線，熱愛法式指甲更是從一而終，日前她在《小紅書》上曬美甲，並與網友交流美甲款式，希望能和網友交換美甲靈感。

▲▼侯佩岑做美甲遇瓶頸　求網友交流靈感 。（圖／翻攝自小紅書／侯佩岑）

▲▼侯佩岑做美甲遇瓶頸　求網友交流靈感 。（圖／翻攝自小紅書／侯佩岑）

▲▼侯佩岑做美甲遇瓶頸　求網友交流靈感 。（圖／翻攝自小紅書／侯佩岑）

她一共曬了4款法式指甲，其中包括基礎法式、搭配線條和亮粉的變化法式、黑白色塊、黑色線條等等，她也和網友喊話一起來交流美甲靈感，評論區一人留一張照片再走，果然吸引不少網友留言，更有一些趁機告白的粉絲，由此可見侯佩岑在大陸的高人氣。

想要有一雙纖纖玉手，除了做美甲以外，基礎的養護可不能馬虎，尤其若是指緣有死皮，可是相當扣分，建議有時間可以溫水浸泡手指5-10分鐘，幫助軟化指甲周圍的皮膚，更容易清除死皮，另外定期使用指緣油來滋潤乾燥的指緣，有助於軟化角質，可以防止死皮的生成，做家事的時候也建議戴手套，幫助保護手部肌膚與指甲，減少乾燥和刺激。

關鍵字：

美甲, 侯佩岑, 小紅書, 指甲保養, 大陸

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