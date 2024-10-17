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Prada太空衣曝光！首位登月女性將穿精品　特殊材質對抗極端氣溫

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記者鮑璿安／台北報導

穿著Prada的不只是惡魔，也可能是太空人，太空探索公司AXIOM SPACE 與 Prada 宣佈攜手發表登月太空服，這款純白色系服裝具有反射熱能的功能，這除了是時尚界的一大關鍵跨界合作，也是史上首位女性太空員登月任務，預計在2026年進行該計劃。

▲▼prada。（圖／品牌提供）

▲▼prada。（圖／品牌提供）

▲Axiom Space 與 Prada 首次公佈將用於美國太總署NASA之 Artemis III 任務的AxEMU太空服飛行設計。（圖／品牌提供）

於義大利米蘭舉行的國際太空大會上，Axiom Space 與 Prada 首次公佈將用於美國太總署NASA之 Artemis III 任務的AxEMU太空服飛行設計，這項合作是由 Prada開發團隊與 Axiom Space 的工程師們共同完成，Prada提出客製化的材質建議與功能，採用白色材料反射熱能，保護太空人不受極端高溫與月球塵埃的傷害，而特殊設計的靴子，確保太空人每天能夠在太空中行走至少八個小時。同時採用了創新縫紉方法，打造出有別以往的舒適度著裝，雖然沒有明顯品牌標誌，但設計中出現的紅色元素則是對Prada Linea Rossa 的致敬。

Prada 首席行銷官兼企業社會責任總監 Lorenzo Bertelli 表示：「超越極限是公司價值觀之一，它完美體現Prada 的品牌精神與我父母的願景，我對我們今天展示的成果感到非常自豪，這只是我們與 Axiom Space 長期合作的第一步，我們分享我們在高性能材料、特性與縫紉技術方面的專業知識，我們學到了很多。我相信我們會繼續探索新的挑戰、拓展我們的視野，並一起建立全新的景象。」

關鍵字：

Prada, 太空服, 太空探索, 服裝, 科技

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