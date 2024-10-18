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愛翹腳也有關！5個私密處保養NG壞習慣　你中了幾個？

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▲▼5個私密處保養NG壞習慣　你中了幾個？ 。（圖／Unsplash）

▲愛翹腳不僅會壓迫血液循環，也會造成私密處不適。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

私密處擁有獨特的弱酸環境，這道天然屏障幫助維持菌叢平衡，抵禦外來壞菌入侵。一旦這道防線被破壞，就可能引發悶癢、異味、壞菌攻擊等問題，不僅影響生活品質，甚至造成心理壓力，LIP Intimate Care提出5個私密處保養NG壞習慣，你中了哪幾個？

#愛翹腳

翹腳的姿勢會壓迫到骨盆和下半身的血液循環，使私密處長時間處於悶熱、不通風的狀態，成為壞菌最喜歡生長的環境，造成私密處不適。

▲▼5個私密處保養NG壞習慣　你中了幾個？ 。（圖／Unsplash）

#性行為前後不清潔

性行為過程中，會有體液交換或摩擦，若沒有做好清潔，容易將壞菌帶入私密處，提高壞菌攻擊機會。

#過度使用護墊

護墊雖然方便，但部分護墊本身的材質不透氣，加上緊貼私密處，容易阻礙空氣流通，導致悶熱潮濕。除此之外，長時間使用也會讓私密肌膚與護墊過度摩擦，引起肌膚刺激或敏感反應。若分泌物較多，除了勤於更換護墊之外，也可選擇透氣性佳的棉質內褲。

▲▼5個私密處保養NG壞習慣　你中了幾個？ 。（圖／Unsplash）

#愛穿緊身牛仔褲

過於緊身的褲子可能壓迫到下半身的血液循環，影響私密處的健康。而牛仔褲相較於一般衣物，清洗頻率較低，若沾染到分泌物或汗水，容易成為壞菌滋生的溫床。

#清潔用品含皂鹼

私密肌膚需要維持天然的弱酸環境，如果使用含皂鹼的清潔用品會破壞這道天然屏障，當菌叢不平衡時，壞菌就容易滋生，進而提高私密處不適機率。

關鍵字：

私密處, 保養, NG壞習慣, 健康, 清潔

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