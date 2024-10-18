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金鐘時尚 ／胡宇威化身「黑馬王子」根本西裝範本！合體夏和熙帥翻

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記者鮑璿安／綜合報導

2024第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮在今晚18日登場，於台北流行音樂中心舉行，下午5時開始的星光大道，由黃豪平、與木木（林葦妮）擔任主持人，典禮主持人則是產後剛復出的吳姍儒。而本次星光大道包括陳柏霖、庾澄慶、陳漢典、小S徐熙娣、吳宗憲、Lulu等人都會步上紅毯，精彩可期，《ET FASHION》本篇將即時為大家更新紅毯和典禮的名人造型亮點。

苗可麗

▲▼第59屆金鐘獎節目類星光大道-苗可麗。（圖／攝影中心攝）

▲苗可麗。（圖／攝影中心攝）

苗可麗這套性感霸氣兼具的深V禮服呈現細膩的閃亮元素，加上光澤感粗腰帶點綴，完美修飾整體線條。

王彩樺、胡宇威、夏和熙

▲▼第59屆金鐘獎節目類星光大道-胡宇威。（圖／攝影中心攝）

▲胡宇威。（圖／攝影中心攝）

▲▼第59屆金鐘獎節目類星光大道-王彩樺【王泳心】、胡宇威、夏和熙《我們這一攤》。（圖／攝影中心攝）

▲（右起）胡宇威、王彩樺、夏和熙《我們這一攤》。（圖／攝影中心攝）

王彩樺開出深V演繹色彩別緻的深綠色禮服，胡宇威這次獻出金鐘初體驗，造型上選擇非常修身、恰到好處的黑色西裝，下身則搭配半截裙裝拼接的寬褲，低調中有新意，特別將Boucheron Serpent Bohème耳環則別在胸前，成為點睛之筆，他與夏和熙一同默契化身黑馬王子帥氣指數超高。

雷艾美

▲金鐘。（圖／攝影中心攝）

▲雷艾美。（圖／攝影中心攝）

入圍益智及實境節目主持人獎的雷艾美，以貼身剪裁的水鑽禮服露出纖細腰身，搭配Tiffany Knot鑽石耳環格外迷人，鞋履來自義大利AQUAZZURA Tequila Sandal，銀色小羊皮與耀眼水鑽元素，打造性感時髦的氛圍，使每一步都能散發自信光采。

大霈李霈瑜

▲金鐘。（圖／攝影中心攝）

▲大霈。（圖／攝影中心攝）

大霈以Chou Chou簡潔俐落的兩截式白色禮服為紅毯戰袍，與De Beers珠寶呼應，搭配名人紅毯愛鞋品牌RENE CAOVILLA經典Cleo系列水鑽跟鞋，蛇型繫帶上鑲飾施華洛世奇頂級水鑽，襯托她筆直美腿線條。

Lulu、庹宗康、任容萱、粿粿、夏浦洋

▲▼第59屆金鐘獎節目類星光大道-Lulu【黃路梓茵】、庹宗康、任容萱、粿粿【江瑋琳】、夏浦洋《山裡來了熊孩子》。（圖／攝影中心攝）

▲（右起）夏浦洋、Lulu黃路梓茵、庹宗康、任容萱、粿粿。（圖／攝影中心攝）

▲金鐘。（圖／攝影中心攝）

▲Lulu黃路梓茵以香港時裝設計師品牌CELINE KWAN的毛毛套裝現身。（圖／攝影中心攝）

Lulu這次的紅毯穿搭超可愛！打破正規紅毯的穿搭局限，以香港時裝設計師品牌CELINE KWAN的毛毛套裝現身，如同變身寵物小狗，踩著同材質及膝靴款風格大膽強烈，十分吸睛。而任容萱以柔美的褶皺邊黑色禮服露出香肩，和粿粿一同詮釋優雅路線。

陳明珠

▲▼第59屆金鐘獎節目類星光大道-陳明珠。（圖／攝影中心攝）

▲陳明珠。（圖／攝影中心攝）

陳明珠此次入圍自然科學及人文紀實節目主持人獎，她穿著APUJAN綠色絨布鏤空訂製禮服登場，綁起包頭髮型，展現她知性唯美的風格。

黃豪平、木木

▲金鐘。（圖／攝影中心攝）

▲▼第59屆金鐘獎戲劇類星光大道-黃豪平，沐沐。（圖／攝影中心攝）

▲第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，主持人黃豪平，木木。（圖／攝影中心攝）

黃豪平這是第五度主持星光大道，搭檔木木（林葦妮）碰撞出精彩火花，黃豪平身穿台灣設計師品牌WooLeeX 2024秋冬系列閃亮墜飾西裝外套，木木則穿著旅英設計師詹朴打造的禮服，直接將入圍者名單化作一張張布料穿在身上，轉身之際露出大片美背，搭配Qeelin Petite Bo Bo 18K白金鑽石耳環，相當華麗。

關鍵字：

金鐘獎, 金鐘59, 金鐘紅毯, 2024金鐘獎, 金鐘時尚, 黃豪平, 木木

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