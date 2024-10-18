金鐘五美／網友票選任容萱紅毯最美　莎莎差0.6分緊追在後

▲任容萱和莎莎有志一同挑選黑色禮服。（圖／攝影中心）

記者曾怡嘉／綜合報導

第59屆金鐘獎紅毯女星爭奇鬥艷，《ET FASHION》在IG有請網友票選紅毯最美女星，任容萱以9.36分拿下紅毯最美，莎莎也拿下9.3分緊追在後，兩人不約而同挑選黑色禮服，前者穿出優雅大器，後者則是簡約時尚，各有千秋。

第5名：Lulu，9.06分

Lulu大膽選擇CELINE KWAN的毛毛裝走上紅毯，遠看就像是一隻可愛小狗，不按牌理出牌的穿搭卻深受網友青睞，搭配同款毛毛靴且靴上繫著著粉紅色蝴蝶結，真的是超級吸睛。

第4名：魏蔓，9.23分

魏蔓選擇Self-portrait黑色絨面禮服穿出優雅大方，胸前挖空設計展現身材優勢，鑽飾滾邊點綴出華麗氛圍，全身搭配Qeelin 玫瑰金系列珠寶，小巧設計讓造型豐富卻不搶戲。

第3名：大霈 9.27分

「紅毯常勝軍」大霈，紅毯以一身Chou Chou的兩截式白色禮服簡約時尚，大腿開叉設計成為亮點，搭配上De Beers珠寶與RENE CAOVILLA經典Cleo系列水鑽跟鞋，完美搭配100分。

第2名：莎莎 9.3分

莎莎紅毯造型宛如希臘女神，一身黑色鏤空開叉禮服，展現勻稱線條，腹部隱約露出的川字肌讓性感也可以很健康，水鑽繫帶高跟鞋襯托筆直雙腿，網友大讚：好美。

第1名：任容萱 9.36分

任容萱的紅毯戰服充滿巧思，立體剪裁讓她走紅毯就像盛開的花朵，更顯現她的纖腰與長腿，珠寶選擇Tiffany & Co珠寶展現柔美韻味，腳踩Christian Louboutin尖頭高跟鞋，展現小女人性感氛圍。