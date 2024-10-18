fb ig video ETtoday search mobile

金鐘五美／網友票選任容萱紅毯最美　莎莎差0.6分緊追在後

>

▲▼金鐘五美。（圖／攝影中心）

▲任容萱和莎莎有志一同挑選黑色禮服。（圖／攝影中心）

記者曾怡嘉／綜合報導

第59屆金鐘獎紅毯女星爭奇鬥艷，《ET FASHION》在IG有請網友票選紅毯最美女星，任容萱以9.36分拿下紅毯最美，莎莎也拿下9.3分緊追在後，兩人不約而同挑選黑色禮服，前者穿出優雅大器，後者則是簡約時尚，各有千秋。

▲▼金鐘五美。（圖／攝影中心）

第5名：Lulu，9.06分

Lulu大膽選擇CELINE KWAN的毛毛裝走上紅毯，遠看就像是一隻可愛小狗，不按牌理出牌的穿搭卻深受網友青睞，搭配同款毛毛靴且靴上繫著著粉紅色蝴蝶結，真的是超級吸睛。

▲▼金鐘五美。（圖／攝影中心）

第4名：魏蔓，9.23分

魏蔓選擇Self-portrait黑色絨面禮服穿出優雅大方，胸前挖空設計展現身材優勢，鑽飾滾邊點綴出華麗氛圍，全身搭配Qeelin 玫瑰金系列珠寶，小巧設計讓造型豐富卻不搶戲。

▲▼金鐘五美。（圖／攝影中心）

第3名：大霈 9.27分

「紅毯常勝軍」大霈，紅毯以一身Chou Chou的兩截式白色禮服簡約時尚，大腿開叉設計成為亮點，搭配上De Beers珠寶與RENE CAOVILLA經典Cleo系列水鑽跟鞋，完美搭配100分。

▲▼金鐘五美。（圖／攝影中心）

第2名：莎莎 9.3分

莎莎紅毯造型宛如希臘女神，一身黑色鏤空開叉禮服，展現勻稱線條，腹部隱約露出的川字肌讓性感也可以很健康，水鑽繫帶高跟鞋襯托筆直雙腿，網友大讚：好美。

▲▼金鐘五美。（圖／攝影中心）

第1名：任容萱 9.36分

任容萱的紅毯戰服充滿巧思，立體剪裁讓她走紅毯就像盛開的花朵，更顯現她的纖腰與長腿，珠寶選擇Tiffany & Co珠寶展現柔美韻味，腳踩Christian Louboutin尖頭高跟鞋，展現小女人性感氛圍。

關鍵字：

金鐘獎, 金鐘59, 金鐘紅毯, 2024金鐘獎, 金鐘時尚, 金鐘五美, 任容萱, 莎莎, 大霈, 魏蔓, lulu

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

金鐘三帥／胡宇威穿裙裝戴耳環奪冠　郭彥均經典西裝討喜拿第二

金鐘三帥／胡宇威穿裙裝戴耳環奪冠　郭彥均經典西裝討喜拿第二

金鐘時尚 ／小S「巨鳥禮服」全球僅一件史上最浮誇！陳柏霖輕鬆比帥

金鐘時尚 ／小S「巨鳥禮服」全球僅一件史上最浮誇！陳柏霖輕鬆比帥

金鐘時尚／大霈力壓小S當最貴氣女星　五行鑽鍊閃爆紅毯

金鐘時尚／大霈力壓小S當最貴氣女星　五行鑽鍊閃爆紅毯

愛情不付出只索取的三大星座！TOP 1喜歡被疼愛　自己寵人卻覺得沒面子 侯佩岑「法式指甲」遇到瓶頸　笑嘆：美甲的盡頭是單色 你有機會發橫財嗎？超準心測探究內在能力與財運 金鐘五美／網友票選任容萱紅毯最美　莎莎差0.6分緊追在後 愛翹腳也有關！5個私密處保養NG壞習慣　你中了幾個？ 對女友超摳的三大星座男！TOP 1熱愛夢幻浪漫愛情　談金錢簡直俗氣 直覺選一個時鐘！日網神準「指針心測」分析下一段戀愛如何萌芽

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面